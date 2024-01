Le Havre - OL se jouera à guichets fermés le 14 janvier

Clinton Mata et Saël Kumbedi lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À l’occasion de la reprise du championnat le dimanche 14 janvier, le stade Océane affichera complet. À plus d’une semaine du match Le Havre - OL, il ne reste plus de places.

La Coupe de France occupe forcément les esprits en ce début d’année 2024, mais la Ligue 1 sera bien de retour prochainement. Pour l’OL, la reprise du championnat rimera avec un déplacement en Normandie pour affronter Le Havre. Cette rencontre de la 18e journée a été fixée au dimanche 14 janvier à 17h05 et pourrait permettre à la formation lyonnaise de signer un quatrième succès consécutif en Ligue 1 et ainsi recoller aux basques de son adversaire du jour. Néanmoins, les Havrais pourront compter sur le soutien populaire pour cette reprise.

5e guichets fermés de suite en Normandie

Après le derby contre Caen en 32e de finale de Coupe de France dimanche (14h30), les supporters havrais seront encore en nombre au stade Océane une semaine plus tard. À un peu plus de dix jours du match contre l’OL, l’enceinte normande affiche déjà complet. Ce sera la 5e fois consécutive que le stade sera plein et que près de 25 000 spectateurs seront présents après les réceptions de Lens, Monaco, Paris et Nice. Reste à savoir désormais si les supporters de l’OL seront acceptés ou non pour ce déplacement en Normandie. Les récents arrêtés ministériels ou préfectoraux ont prouvé que n’importe quels incidents minimes pouvaient servir d’excuse.