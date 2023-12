L'OL triomphe sur Nantes (1-0) et s'éloigne de la zone rouge

Alexandre Lacazette après son but face à Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans une rencontre décisive avant la trêve, l'Olympique lyonnais a su remporter une précieuse victoire (1-0) qui propulse l'équipe de Pierre Sage à la 15e place du classement.

Au terme d'un match où la prudence a été de mise, l'Olympique lyonnais a arraché un succès capital face au FC Nantes (1-0), signant ainsi une troisième victoire consécutive sans encaisser de but. Une prestation importante qui permet aux hommes de Pierre Sage de terminer l'année sur une note optimiste, s'éloignant des inquiétudes de la zone de relégation qui les avaient marqués depuis le début de saison.

Une première période mitigée

La première mi-temps s'est achevée sur un score nul, malgré une occasion en or pour l'OL à la 33e minute, où la tentative d'Alexandre Lacazette a été brillamment repoussée par le gardien nantais Alban Lafont. Les Canaris, fidèles à leur tactique défensive instaurée par Jocelyn Gourvennec, ont maintenu leur ligne sans flancher jusqu'à la pause.

Le but de la délivrance

Dès l'entame de la seconde période, l'OL a montré ses ambitions. La détermination a payé à la 50e minute lorsqu'un contre éclatant mené par Rayan Cherki a abouti sur un but de Lacazette, concrétisant le travail d'équipe par une finition impeccable. Lacazette a manqué de peu l'occasion de doubler la mise à la 75e minute en se heurtant à Lafont.

L'OL termine 2023 avec un esprit combatif et plus léger

La soirée n'a pas été sans accroc pour l'OL, Lovren récoltant un carton rouge à la 83e minute pour une faute évitable, laissant son équipe en infériorité numérique dans les derniers instants du match.

Malgré cette fin de match tendue, les Lyonnais ont su conserver son avantage, scellant une victoire 1-0. Les défaites de Toulouse et Lorient ont offert aux Lyonnais l'occasion de grimper à la 15e place, une bouffée d'air frais pour l'équipe et ses supporters. Avec cette performance, l'OL s'éloigne provisoirement de la zone de relégation, concluant ainsi l'année 2023 avec un esprit combatif et plus léger.