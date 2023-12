OL – Nantes : Sage mise une nouvelle fois sur son 3-4-2-1

La joie des joueurs de l’OL après le but de Jeffinho à Monaco (Photo by Valery HACHE / AFP)

Dans la continuité de son approche tactique qui a déjà porté ses fruits, Pierre Sage a décidé de maintenir la "composition gagnante" de l'Olympique lyonnais pour l'affrontement de ce mercredi 20 décembre contre le FC Nantes.

L'OL, pour la première fois hors des places de relégation depuis la 8ᵉ journée, a l'occasion de conclure l'année sur une note positive et de s'éloigner encore plus de la zone rouge. Pour cet OL - Nantes, Pierre Sage, en quête de continuité et de résultats, a opté pour le onze qui a fonctionné contre Toulouse (3-0) et Monaco (0-1). Ainsi, le dispositif en 3-4-2-1, est ainsi de nouveau reconduit. C'est donc avec un esprit d'équipe renforcé, et nous l’espérons des automatismes, que l'OL abordera ce match.

L'arrière-garde lyonnaise, composée de Dejan Lovren, Duje Ćaleta-Car et O’Brien pourra compter sur ses deux pistons Clinton Mata Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain verra évoluer le duo en forme Caqueret et Tolisso. Enfin, le trio offensif sera composé de Nuamah, Lacazette et Cherki.

La composition de l’OL : Lopes — O'Brien, Lovren, Ćaleta-Car — Mata, Tolisso, Caqueret, Tagliafico — Nuamah, Lacazette, Cherki