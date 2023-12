Brann – OL : Hegerberg veut montrer le talent lyonnais à son peuple 

Alors que l'OL féminin s'apprête à affronter le SK Brann en Ligue des Champions, Ada Hegerberg est déterminée à montrer le talent lyonnais dans son pays natal.

Ce jeudi, l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais affrontera le SK Brann, en Norvège, pour la phase retour de la Ligue des Champions (coup d'envoi prévu à 18 h 45). Les Lyonnaises, toujours invaincues toutes compétitions confondues cette saison, visent une qualification directe et la première place de leur groupe.

Absence de Wendy Renard

Après une victoire 3-1 au match aller, marquée par la performance de Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg, l'OL se positionne en favori pour cette rencontre. Pour rappel, les Fenottes dominent la D1 Arkema sans partage cette saison, avec un parcours impeccable de quatorze victoires en autant de matchs. Cependant, elles devront composer sans leur défenseuse Wendy Renard, qui s’est blessée pendant la rencontre face à Fleury (1-3). "Wendy ne fait pas partie du déplacement, elle passait des examens médicaux complémentaires cet après-midi", précise Sonia Bompastor.

Un match particulier pour Hegerberg

Le SK Brann, actuellement deuxième du groupe avec six points, cherchera à créer la surprise devant son public. Pour la norvegienne Ada Hegerberg, ce match sera particulier. C'est l'occasion de montrer à ses compatriotes le niveau de son équipe. "C'est spécial pour moi de ramener ici le talent qu'on a dans l'équipe parce que les Norvégiens ne voient pas le foot qu’on a à l’OL. Donc de ramener ici le talent et les joueuses de qualité que nous avons et de montrer ça à mon peuple, c'est quelque chose qui me tient à cœur," a-t-elle confié avec enthousiasme. Alors que l'OL se prépare pour cette joute européenne, les yeux seront tournés vers Hegerberg, désireuse de faire valoir la grandeur de son club devant un public norvégien qui, pour cette occasion, pourrait ne pas être acquis à sa cause.