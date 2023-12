OL – Nantes : Gourvennec prévoit "une bataille tactique"

Avant OL - Nantes, Jocelyn Gourvennec s'attend à une lutte tactique et mentale.

L'Olympique Lyonnais se prépare à recevoir le FC Nantes pour le dernier match de l’année 2023. Cette rencontre pourrait marquer un tournant dans leur saison. En effet, la fin d'année pourrait s'éclaircir en cas de victoire.

Pour nous, c'est un gros match

L'entraîneur de Nantes, Jocelyn Gourvennec, reconnaît la récente ascension de l'OL sous la direction de Pierre Sage, avec deux victoires consécutives (Toulouse, Monaco). "Pour nous, c'est un gros match, mais aussi le dernier avant Noël, et on doit concentrer toute notre énergie sur cette rencontre," déclare Gourvennec. Pour le technicien nantais, "Ça sera d’un côté une bataille tactique, et on devra être intelligent, structuré, et d'un autre côté, ça sera aussi une bataille mentale parce qu’ils sont sur une série de deux victoires en deux matches."

Gourvennec met l'accent sur la nécessité de saisir les opportunités et d'être audacieux dans le jeu. "On a des joueurs capables de faire la différence," affirme-t-il, insistant sur la volonté de peser sur la défense lyonnaise pour obtenir un résultat positif.

Une opportunité pour l'OL

Pour l'Olympique lyonnais, le match contre Nantes se dresse comme une opportunité de clôturer l'année sur un sursaut d'optimisme. Pour la première fois non relégable depuis la 8ᵉ journée, l'OL pourrait enfin respirer en s’éloignant des profondeurs du classement. Une victoire Rhodanienne, couplée à un faux pas de Toulouse face à Monaco, placerait les Gones au minimum à la 15ᵉ position. Mieux encore, une combinaison de résultats favorables pourrait même propulser l'OL à la 14ᵉ place, si Toulouse ne gagne pas et que Metz s'incline contre le PSG. Il faudra aussi que Lyon comble l'écart de buts qui le sépare de Metz (-12 pour l’OL, -9 pour Metz). Toutefois, pour que ce scénario se réalise, l'OL doit avant tout s'assurer de remporter une troisième victoire consécutive en Ligue.