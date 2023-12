OL – Nantes : on ne change pas une équipe qui gagne ?

Les joueurs de l’OL fêtant leur troisième but avec Pierre Sage (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour le compte de la 17ᵉ journée de Ligue 1 l’OL reçoit Nantes. Pierre Sage devrait logiquement reconduire le onze de départ qui a mené l'OL à la victoire lors des deux dernières rencontres.

Selon l'adage, "on ne change pas une équipe qui gagne". Ce mercredi 20 décembre, au Parc OL, les hommes de Pierre Sage ont l'occasion de valider cette maxime. Après deux victoires successives (Toulouse et Monaco) et autant de matches sans encaisser de but, les Lyonnais visent à maintenir le cap et à prolonger leur dynamique positive.

L'OL dans une bataille pour le maintien

Engagés dans une bataille pour le maintien inattendu en début de saison, l'Olympique lyonnais se doit de remonter dans le classement et clore l'année sur une note optimiste. Le groupe choisi pour affronter Nantes laisse présager que Sage devrait rester dans la lignée de ce qui a plutôt bien fonctionné sur les deux derniers matches.

Tagliafico et Lacazette confirmés

Ainsi, Nicolas Tagliafico et Alexandre Lacazette ont été confirmés pour la rencontre OL – Nantes, après avoir participé à l'entraînement de lundi, dissipant ainsi les incertitudes sur leur condition physique. Cependant, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Skelly Alvero et Mama Baldé ne figurent toujours pas dans le groupe pour cette rencontre. Par ailleurs, Rémy Riou fait son retour de blessure.

La composition probable de l’OL : Lopes — O'Brien, Lovren, Ćaleta-Car — Mata, Tolisso, Caqueret, Tagliafico — Nuamah, Lacazette, Cherki