OL - Toulouse (3-0) : quand Lacazette va, tout va à Lyon

Muet depuis deux mois, Alexandre Lacazette s’est réveillé au bon moment. Auteur d’un triplé, le capitaine de l’OL a soulagé son équipe, vainqueur pour la première fois à Décines. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Lacazette s’est rappelé aux bons souvenirs de Toulouse

L’air toulousain continue de lui scier à merveille. Auteur de 8 buts contre le Téfécé depuis le début de sa carrière, Alexandre Lacazette a poursuivi sur cette dynamique dimanche au Parc OL. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance. Pointé du doigt dans la défaillance lyonnaise à Marseille, le capitaine lyonnais n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis deux mois. C’était le 8 octobre dernier face à Lorient et il avait trouvé le moyen d’inscrire un doublé. Cela n’avait pas été suffisant pour offrir la victoire à l’OL (3-3). Ce dimanche, il a de nouveau pu fêter des buts et pas deux mais bien trois. Sauf que cette fois-ci, ils ont bien été salvateurs pour lui et pour son équipe.

En l’espace de cinq minutes, il a donné une vraie bouffée d’oxygène à tout un stade en jouant les renards de surface. Que ce soit sur un corner ou sur un coup-franc, il a su se mettre en position pour être à la retombée de deux combinaisons (24e, 29e). Il y a eu ces deux buts, mais aussi un langage corporel bien différent. Dans le 3-5-2 se transformant souvent en 3-4-3, Lacazette a pu compter sur Nuamah et Cherki bien plus proches de lui. Et à la différence de Marseille, son jeu dos au but a été bien plus efficace. Après deux échecs face à Guillaume Restes qui avait la main chaude, il a totalement délivré l’OL et les 36 777 spectateurs avec le 3-0 à dix minutes de la fin.

Le flop : des entrants dans le dur

Vendredi, en conférence de presse, Dejan Lovren avait clairement envoyé un message collectif à l’attention de ses coéquipiers. Celui de partir pour ceux qui n’étaient pas contents, mais aussi que c’est tout un groupe qui doit faire la différence en match avec l’impact des remplaçants. Ce dimanche, on ne peut pas dire que les entrants aient rempli entièrement leur rôle. Il est toujours difficile de rentrer dans une rencontre où l’équipe subit, mais on peut en attendre plus. Mahamadou Diawara a été sanctionné dès son premier duel tandis que Diego Moreira est toujours plein d’envie, mais trop souvent brouillon et pas assez précis. Kadewere est, lui aussi, dans une philosophie positive, mais à l’image d’une conduite de balle où il s’emmêle les pinceaux, cela prête presque à sourire. Contre Toulouse, ces entrées neutres passent. Contre un adversaire d’un autre calibre, un peu moins.