L'OL tient son miracle de décembre face à Toulouse (3-0)

Dejan Lovren et Alexandre Lacazette célébrant un but lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un match de la peur dans la course au maintien, l'OL se devait de gagner contre Toulouse. C'est chose faite avec ce premier succès à domicile (3-0). Les Lyonnais se relancent grâce à un triplé d'Alexandre Lacazette.

En ce week-end de Fête des lumières, il y a bien eu un miracle à Lyon. Oui, l’OL a enfin gagné une rencontre à domicile. Cela n’était plus arrivé depuis le 27 mai dernier, date de l’hommage rendu à Jean-Michel Aulas après avoir appris sa destitution. Hasard ou coïncidence, l’ancien président lyonnais faisait son retour au Parc OL ce dimanche pour la première fois depuis ce fameux jour de mai. Après des semaines et des mois à se tirer dans les pattes, Aulas et Textor sont réapparus côte à côte avant le début de ce OL - Toulouse. Une réunion plus pour la forme que le fond alors que les deux hommes d’affaires sont toujours engagés dans des batailles juridiques.

Néanmoins, est-ce cette union entre les deux qui ont poussé les joueurs lyonnais a enfin montré quelque chose sur le terrain ? Mystère, mais une chose est sûre, ce dimanche, il y a clairement des oufs de soulagement dans le vestiaire de l’OL. Dans ce match de la peur contre Toulouse, les joueurs de Pierre Sage n’ont cette fois pas déjoué comme ce fut le cas contre Clermont, Lorient ou encore Metz. Ce duel face au Téfécé valait trois points, mais bien plus dans les têtes.

Sage a voulu solidifier la défense

Après la bouillie rendue à Marseille, l’OL était forcément attendu au tournant dans une rencontre qui avait tout d’une finale pour continuer à croire au maintien. Après cette victoire, l’OL est toujours dernier du championnat, mais n’est plus qu’à une longueur de Clermont, deux de la place de barragiste en attendant le match de Lorient contre l’OM et trois de respirer un peu mieux. C’est donc bien plus que trois points. Pour ce rendez-vous, Pierre Sage avait choisi de changer de tactique après les six buts encaissés en deux matchs. Place à une défense à trois et surtout au retour de Corentin Tolisso au milieu. Dans un premier quart d’heure pauvre en occasion, Ernest Nuamah a obligé une première fois Restes à s’employer sur une frappe en angle fermé.

Le corner qui a suivi a permis de voir que l’OL allait utiliser les coups de pieds arrêtés pour faire la différence avec une tête. C’est finalement sur le deuxième corner que l’OL a pu souffler un grand coup. Du haut de son presque double-mètre, Jake O’Brien a dévié le ballon qu’Alexandre Lacazette s’est empressé d’envoyer au fond des filets (1-0, 29e). Muet depuis deux mois, le capitaine a profité de la venue de l’une de ses proies favorites pour retrouver le sourire. Par deux fois même puisqu’il s’est mué en renard des surfaces, cinq minutes après une nouvelle combinaison sur un coup-franc (2-0, 29e).

Des coups de pied arrêtés enfin dangereux

Ayant fait le break avant la demi-heure, l’OL ne pouvait rêver mieux, mais l’OL n’est pas l’OL sans se faire peur tout seul. C’est ce qui est arrivé juste avant la pause avec une sortie kamikaze d’Antony Lopes sur Suazo. Coupable, le portier lyonnais s’est malgré tout bien rattrapé en stoppant le penalty de Dallinga. Voir Lopes arrêter un penalty en ces jours de Fête des lumières, c’était forcément la preuve qu’il ne pouvait rien arriver à l’OL ce dimanche.

Dans une seconde mi-temps bien plus hachée, les Lyonnais n’ont pas eu la maîtrise du ballon et se sont efforcés à jouer des contres rapides, à l’image de ce une-deux sur 30m entre Lacazette et Nuamah qui a débouché sur une frappe à quelques centimètres du poteau toulousain pour le n°10 (56e). À force de se compliquer la tâche offensivement, l'OL a raté l'occasion de complètement tuer le match et de rester sous la pression d'une réduction du score toulousaine. Lacazette a encore vu Restes faire un double arrêt (64e) avant que Caqueret ne tente un ballon lobé juste au-dessus (65e). Il a fallu attendre la 80e minute pour définitivement soufflé un bon coup, le capitaine lyonnais s'offrant un triplé. L'OL revient à un point de Clermont, 17e, et provisoirement à deux de Lorient, barrigiste.