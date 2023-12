Aulas et Textor présents ensemble pour OL - Toulouse

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour la première fois depuis le 27 mai dernier, Jean-Michel Aulas a pris place en tribunes présidentielles. L’ancien président de l’OL est apparu aux côtés de John Textor avant le match.

C’est une image que l’on n’avait plus vue depuis des mois. Jean-Michel Aulas et John Textor au même endroit, en train de discuter. C’est pourtant ce qu’il s’est passé ce dimanche avant le coup d’envoi d’OL - Toulouse. Pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, l’ancien et l’actuel président sont apparus côte à côte en bord de pelouse pour observer l’échauffement des Lyonnais. Une façon médiatique de montrer encore un peu plus que la hache de guerre est bel et bien enterrée après des mois de lutte interne. On ne prendra bien évidemment pas pour argent comptant ce tête-à-tête, mais on préfère bien évidemment voir ce genre d’image plutôt que deux hommes jouant contre leur camp et non dans l’intérêt de l’OL.

Une première depuis le 27 mai dernier

Voir Jean-Michel Aulas présent au Parc OL est également un petit évènement en soi. Destitué de son titre de président alors qu’un mandat de trois ans avait été négocié avec John Textor au moment de la vente, "JMA" n’était plus venu à Décines depuis le 27 mai dernier, date de l’hommage qui lui avait été rendu pour son hommage. Mais c’est bien derrière John Textor et non plus aux côtés de l’Américain que Jean-Michel Aulas a pris place dans la Président Box. Comme pour rappeler qu’une page s’était tournée à l’OL.