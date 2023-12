Pour leur entrée en lice en Coupe Gambardella, les U18 de l’OL ont attendu la seconde mi-temps pour faire la différence contre l’ASPTT Dijon (0-2). Kelyan Yahia et Erawan Garnier sont les buteurs.

Pas de mauvaises surprises pour les U18 de l’OL ce dimanche en Bourgogne. Pour leur entrée en lice en Coupe Gambardella, les jeunes Lyonnais n’ont pas été pris au piège de l’ASPTT Dijon en milieu d’après-midi. Sur un terrain qui n’a pas aidé à développer le meilleur des jeux léchés, l’OL a fait la différence en deuxième mi-temps (0-2) et se qualifie pour le prochain tour que seront les 32es de finale de la compétition. Le tirage au sort aura lieu ce jeudi 14 décembre. Pour ce premier tour fédéral, Amaury Barlet, qui assurait encore l’intérim de Jérémie Bréchet, devait composer sans Bryan Meyo, blessé jusqu’à la fin de l’année, mais aussi Lenny Djouad, laissé au repos.

Yahia et Garnier buteurs

Deux absences importantes puisque cela concernait les deux meilleurs buteurs lyonnais de cette première partie de saison. À Dijon, la machine lyonnaise a clairement été au-dessus du pensionnaire de Régional 1, seulement, les occasions n’ont pas réussi à mettre à mal le portier adverse. Senouci a bien trouvé la barre à la 26e minute, mais ce fut à peu près tout comme frisson à l’OL. C’est finalement dans l’autre sens que Barlet a tremblé avec une claquette de Konan juste avant la pause sur une tête à bout portant.

Supérieurs dans l’impact, les Lyonnais ont pris le dessus au fil du match et l’ouverture du score de Keylan Yahia juste avant l’heure de jeu a fini de mettre l’OL devant. La tête sur corner du défenseur central a été suivi du but du break d’Erawan Garnier dix minutes plus tard. La fin des espoirs pour l’ASPTT Dijon que même l’exclusion de Konan à trois minutes de la fin n’a rien changé.