A la différence des deux premiers matchs, Pierre Sage a revu sa disposition tactique. L’OL évoluera en 3-5-2 avec Duje Caleta-Car en défense défense et Corentin Tolisso titulaire au milieu.

Le contingent imposant de défenseurs dans le groupe donné par Pierre Sage dimanche matin pouvait laisser croire à ce dispositif. Finalement, l'entraîneur lyonnais a bien sauté le pas. Pour sa troisième sortie sous Pierre Sage, l'OL évoluera avec trois défenseurs centraux contre Toulouse. Duje Caleta-Car intègrent le trio aux côtés de Dejan Lovren et Jake O'Brien et signe sa première titularisation depuis le 3 septembre dernier face au PSG. En plus des deux Croates et de l'Irlandais, Clinton Mata et Nicolas Tagliafico auront pour mission d'animer les couloirs en qualités de pistons ou de fermer l'espace en phase défensive.

L'autre interrogation à lever en plus du schéma tactique concernait la présence ou non de Corentin Tolisso dans le milieu de l'OL dès le coup d'envoi. Avec le 3-5-2 (ou 5-3-2 suivant les phases de jeu), Pierre Sage a décidé que oui et l'international français fera équipe avec Maxence Caqueret qui change une fois de plus de partenaire de jeu. Dans le quatuor offensif aligné à Lens et Marseille, Diego Moreira fait les frais du changement tactique et débutera sur le banc. Ernest Nuamah évoluera aux côtés d'Alexandre Lacazette avec Rayan Cherki en soutien.

La composition de l'OL : Lopes - Caleta-Car, Lovren, O'Brien - Mata, Tolisso, Caqueret, Tagliafico - Cherki - Nuamah, Lacazette