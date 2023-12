OL - Toulouse : moins de 40 000 spectateurs attendus

Malgré un horaire plutôt convenable et des prix cassés, le Parc OL ne dépassera pas la barre des 40 000 spectateurs ce dimanche (17h05). La situation sportive y est pour beaucoup.

La patience des supporters est mise à rude épreuve depuis le début de la saison, malgré tout, le Parc OL continue d’être garni à chaque rencontre jouée à domicile. On est bien évidemment loin du guichets fermés à chaque fois, mais les plus fidèles ont choisi de faire front avec cette équipe qui est dans le dur depuis 14 journées. Est-ce que la 15e sera la bonne pour voir enfin une victoire de l’OL à Décines ? Staff, joueurs et supporters l’espèrent ce dimanche (17h05) face à Toulouse, autre concurrent dans la course au maintien. Pour ce nouveau rendez-vous à domicile, l’affluence devrait malgré tout être bien inférieure à celle des dernières sorties à Décines.

Pas de 3e maillot ce dimanche

Malgré un horaire favorable à une sortie en famille, des prix cassés afin de célébrer la Fête des lumières avec des tarifs démarrant à 8€ en virage supérieur, l’affiche ne va pas attirer les foules puisque moins de 40 000 spectateurs sont attendus. Le contexte sportif y est forcément pour beaucoup avec cette dernière place, mais Pierre Sage compte malgré tout s’appuyer sur le soutien populaire qui sera présent. "Ce qui est très positif, c’est qu’il y aura notre public. Je sais que nos supporters sont convaincus qu’ils doivent être derrière nous, mais c’est à nous de les convaincre que cela peut être le cas sur l’ensemble de la rencontre."

En attendant de connaitre l’affluence définitive, il y a une chose qui est sûre. Face au fiasco du 3e maillot, les supporters n’auront pas à subir pendant 90 minutes cette tenue puisqu’elle ne sera finalement pas portée par les joueurs de l’OL.