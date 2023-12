Face à un FC Fleury 91 combatif, l’OL a démontré sa supériorité en s'imposant 3-1, clôturant ainsi une phase aller sans-faute avec une 11e victoire consécutive. Malgré une première période tendue, les Fenottes ont su renverser le cours du match.

Au Stade Robert Bobin de Bondoufle, l'OL féminin a continué d'écrire son histoire, enregistrant un 11 sur 11 dans une saison déjà remarquable. Avec un score de 3-1 contre le FC Fleury 91, les joueuses de Sonia Bompastor ont prouvé leur résilience et leur esprit de conquête.

Un début de match sous tension

Le match n'a pas été de tout repos pour les Lyonnaises. Après avoir perdu Wendie Renard à la 19e minute les Lyonnaises se sont fait surprendre par un but en contre-attaque d'Ewelina Kamczyk. Il fallait vite relever la tête, en ce sens la gardienne Christiane Endler, a réalisé des arrêts clés, empêchant Fleury d'accentuer son avantage. C'est en fin de première période que l'OL a commencé à inverser la tendance. Damaris Egurrola, sur un corner, a égalisé d'une tête précise, insufflant un nouvel élan à son équipe. Ce but a marqué un tournant dans la rencontre, ouvrant la voie à une seconde période dominée par l'OL.

Une seconde période maîtrisée

Dès le retour des vestiaires, les Fenottes ont pris les commandes. Ada Hegerberg, toujours aussi décisive, a trouvé le chemin des filets (47e), inscrivant son huitième but de la saison. Lindsey Horan (80e), sur une passe de Diani, a scellé le sort du match en fin de partie, démontrant la profondeur offensive de l'OL. Un parcours sans faute pour les Fenottes ! Cette victoire symbolise plus qu'un simple succès ; elle marque la fin d'une phase aller parfaite pour l'OL. Avec 11 victoires en autant de rencontres, les Lyonnaises affichent une forme impressionnante. Cette rencontre a confirmé la supériorité et la détermination de l'OL féminin. Malgré un début de match compliqué, l'équipe a su faire preuve de caractère pour renverser la situation. Cette victoire, à l'aube de la seconde moitié de saison, place les Fenottes en position idéale pour 2024.