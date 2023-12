Mahamadou Diawara explique les raisons de son arrivée à l’OL

À 18 ans, Mahamadou Diawara a fait ses débuts en pros en octobre dernier. Pas forcément le plan initial convenu avec l’OL, mais une politique de progression qui avait convaincu le milieu de signer son premier contrat pro dans le Rhône.

Même lui ne s’y attendait pas. Le 8 octobre dernier, Mahamadou Diawara, présent à la mise au vert programmée par Fabio Grosso, espérait "ne pas être de ceux qui iraient en tribunes" contre Lorient. Il voulait connaitre son premier groupe pro et il a finalement eu bien plus que ça. Une première titularisation contre les Merlus, seulement quatre mois après son arrivée entre Rhône et Saône. Car, malgré ses 18 printemps, Diawara n’est pas un pur produit du centre de formation lyonnais. Il s’inscrit dans une logique de plus en plus prisée à l’OL, celle du recrutement post-formation sur des jeunes à fort potentiel.

Le profil de Mahamadou Diawara avait d’ailleurs tapé dans l’œil des formateurs lyonnais depuis un moment. "Je ne pense pas que mon essai ici à 13 ans ait exercé une grande influence sur mon choix. C’est surtout le projet qui m’a été présenté qui m’a plu, a avoué le milieu sur OLPlay. Ce ne sont pas forcément des mots, mais par rapport au PSG, l’OL avait une idée claire de comment ils me voyaient évoluer et de la manière dont ils visualisaient mon profil et comment celui-ci pourrait aider l’OL."

Confronté aux envies de grandeur du PSG

Installé dans le groupe lyonnais depuis sa première face à Lorient, Mahamadou Diawara ne doit pas regretter d’avoir signé son premier contrat pro entre Rhône et Saône. Capitaine dans les équipes de jeunes du PSG, il a finalement choisi de quitter son Île-de-France natale pour s’ouvrir les portes du monde professionnel. Un destin qui semblait bouché dans le club parisien et sa pléiade de stars. "Le projet ne me convenait pas, et je n’avais pas forcément la volonté de rester. Je ne voulais pas m’accrocher à un rêve qui n’aboutirait pas." Comme bons nombres de 'Titis parisiens', Diawara a donc fait le choix de l’exil.