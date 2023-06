Formé au PSG, Mahamadou Diawara a décliné l’offre du club parisien pour s’engager avec l’OL. Le jeune milieu de terrain (18 ans) a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2027.

Laurent Blanc veut des renforts expérimentés, il a pour le moment droit à un peu plus de jeunesse, pour son plus grand plaisir. En attendant de véritables renforts dans le groupe professionnel, l’OL assure ses arrières et l’avenir. Comme attendu depuis quelques jours, Mahamadou Diawara rejoint le club lyonnais. A seulement 18 ans, le milieu de terrain relayeur vient de signer son premier contrat professionnel entre Rhône et Saône lundi. Suivi par la direction lyonnaise depuis quelques temps, Diawara a donc choisi de tourner le dos au PSG pour s’engager avec l’OL. Il a signé un contrat allant jusqu’en juin 2027.

Formé du côté du PSG, Mahamadou Diawara avait reçu une offre du club parisien pour signer pro mais a préféré décliner pour lancer sa carrière à Lyon. Cette saison, le gaucher avait joué 19 rencontres avec le PSG dont 3 de Youth League ainsi que la récente finale du championnat national U19 face au FC Nantes. Il n’a pour le moment pas vocation à s’installer dans le groupe de Laurent Blanc et ira avant tout s’aguerrir en réserve qui, en plus du championnat de National 3, disputera la Premier League International Cup. Mais en chipant et misant sur Diawara, l’OL voit sur le long terme.