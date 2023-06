OL - Ligue 1 : 7 916 supporters lyonnais à l’extérieur cette saison

Malgré des restrictions, des performances sportives en dents de scie, le soutien populaire a été au rendez-vous à Lyon. Sur les 19 déplacements en Ligue 1, 7 916 supporters lyonnais ont encouragé l’OL loin de Décines.

Les chiffres étaient en hausse à la mi-saison et ont continuité d’aller en ce sens après janvier et jusqu’à la fin de la saison. Le retour en force des supporters à l’extérieur a été historique pour la Ligue dans cet exercice 2022-2023. Ce vendredi, la LFP a annoncé que les secteurs visiteurs ont accueilli 125 207 supporters au cours de la saison, soit une augmentation de 57% par rapport à la saison précédente.

Cette augmentation très nette s’explique par la volonté de vouloir ramener les supporters dans les stades avec une politique plus flexible. Les arrêtés préfectoraux ont encore été nombreux dans cette saison de Ligue 1 avec par exemple une limite à 300 supporters de l'OL à Nice, mais à l’image de la présence de supporters lyonnais et marseillais lors des Olympico, un pas en avant a été fait.

Des parcages complets à Paris ou à Auxerre

À Lyon, la situation sportive n’a pas rebuté les plus fidèles. Sur les 19 déplacements effectués par l’OL, le parcage visiteur a affiché complet à de nombreuses reprises, comme face au PSG ou à Auxerre par exemple. Au total, ce sont 7 916 supporters lyonnais qui ont pris place à un moment dans un stade français autre que le Parc OL, soit une moyenne de 417 par match. Ce chiffre place l’OL à la 7e place des clubs les plus suivis à l’extérieur. Le podium de ce classement est dominé par Lens et ses plus de 16 000 inconditionnels ayant traversé la France pendant dix mois. Viennent ensuite l’OM (13 094) et le PSG (11 312).