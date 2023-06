Castello Lukeba après son but lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Avec 2985 minutes cette saison, Castello Lukeba est le joueur de moins de 21 ans qui a le plus joué en Ligue 1. Le défenseur est le symbole de cette jeunesse lyonnaise qui a pris les commandes cette saison.

C’est une statistique qu’il faudra très certainement envoyer à Laurent Blanc et que l’entraîneur lyonnais se fera un malin plaisir à ressortir. Avec 29,7% des minutes données cette saison à des joueurs de moins de 21 ans, l’OL est le club français qui accorde le plus sa confiance à cette classe biberon. Tout sauf une surprise, nous diriez-vous.

Blanc répète à qui veut l’entendre que son effectif a été rajeuni durant l’hiver et qu’il manque encore d’expérience durant les matchs. Difficile de lui donner tort au regard de certaines rencontres, mais cette jeunesse lyonnaise a quand même été l’une des satisfactions de cette saison terne collectivement.

Trois Lyonnais parmi les plus grands temps de jeu des U21

En attendant de savoir de quoi sera fait le mercato de l’OL dans le sens des arrivées, le club lyonnais caracole en tête dans ce classement. En sa qualité de dauphin, Rennes n’a accordé que 18,5% de ses minutes à des joueurs de moins de 21 ans durant le dernier exercice. Un sacré écart…

Avec 2985 minutes jouées, Castello Lukeba est le jeune ayant le plus joué en Ligue 1 devant Elye Wahi (2530 minutes), qui avait fait des misères à l’OL, il y a quelques semaines. Soit presque cinq matchs de différence. Avec respectivement 1934 et 1871 minutes, Johann Lepenant et Rayan Cherki font également partie des jeunes les plus en vue sur les pelouses de Ligue 1 dans cet exercice 2022-2023.

Les plus grands temps de jeu parmi les U21 cette saison :

Castello Lukeba (OL), 2985 min

Elye Wahi (MHSC), 2530 min

Farès Chaïbi (TFC), 2344 min

Ismaël Doukouré (RCSA), 2301 min

Thierno Baldé (ESTAC), 2160 min

Johann Lepenant (OL), 1934 min

Rayan Cherki (OL), 1871 min