Rayan Cherki après son but lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Selon l'Équipe, Rayan Cherki serait sur le point de s'engager avec une structure de conseil de joueurs fondée par Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé.

Ce jeudi, l'Équipe révèle que Fayza Lamari devrait lancer sa structure de conseil assurant l'intérêt et la représentation de plusieurs joueurs. La mère de Kylian Mbappé souhaiterait s'entourer d'agents licenciés FFF pour collaborer avec elle dans ce projet. Évidemment, cette structure gérera les intérêts de Kylian Mbappé et de son frère Ethan, qui évolue avec les U19 du Paris Saint-Germain. Fayza Lamari aurait aussi acté un accord avec Rayan Cherki.

Une proximité qui s'accroît

Mbappé et Cherki n'ont jamais caché leur proximité. "On entretient une bonne relation, avait confié Cherki à Onze Mondial. Si j’ai des questions à lui poser, je peux, je ne me gêne pas. C’est un bon mec, un vrai. Quand il a vu que je commençais à jouer, il m’a écrit un petit message. Et moi, je l’ai toujours suivi, car je ne loupe aucun match. Le seul conseil qu’il m’a donné, c’est : 'Marque ! Mets des buts ! On ne retient que les buteurs !" La structure de Fayza Lamari devrait s'occuper des intérêts du jeune joueur de l'OL, qui se serait mis d'accord avec le clan Mbappé il y a plusieurs semaines. De quoi faire enfler la rumeur d'un départ du milieu de 19 ans dans la capitale.