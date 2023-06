L'OL, 14e équipe qui court le plus en Ligue 1

Malo Gusto lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Selon les stats de la LFP, treize équipes ont couru plus que l'OL cette saison. Malo Gusto figure dans le classement des joueurs réalisant le plus de sprints dans un match.

Au sortir d'une saison ratée, l'OL doit chercher des explications à ses lacunes. En voilà peut-être une. Selon la LFP, Lyon est la quatorzième équipe qui court le plus en Ligue 1, cette saison. Les Lyonnais parcourent une moyenne de 115,4 kilomètres par match. Comme la saison passée, le Stade Rennais est l'équipe qui court le plus avec 118,9 km/match. Le podium est complété par Reims et Lens. Des performances athlétiques qui ne garantissent pas de bons résultats. En effet, le PSG est l'équipe qui parcourt le moins de distance. Angers, lanterne rouge du championnat, est quatrième de ce classement.

Pour la deuxième année consécutive, Johan Gastien est le joueur qui parcourt le plus de kilomètres, en moyenne, dans un match en Ligue 1. Le Clermontois court 11,87 km/match et est suivi de près par Salis Abdul Samed (Lens) et Birama Touré (Auxerre). Aucun Lyonnais ne figure dans ce classement composé de neufs joueurs.

Malo Gusto, à toute vitesse

La LFP a aussi communiqué le nombre de sprints par match des équipes du championnat. L'OL est la onzième équipe qui réalise le plus de courses à haute intensité avec 142 sprints par match. Lens est premier avec 168 sprints par match devant Rennes et l'OM. Malo Gusto est le joueur lyonnais qui sprinte le plus. Le latéral droit fait 20 sprints par match, seuls quatre joueurs de Ligue 1 font mieux cette saison.