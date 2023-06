OL : Gusto aurait aimé "finir dans de meilleures circonstances"

Vendu durant l’hiver à Chelsea, mais prêté dans la foulée, Malo Gusto n’a pu finir comme il le voulait à l’OL. Le latéral regrette cette fin pas à la hauteur des espérances.

Cela aurait dû être un dernier tour d’honneur afin de refermer de la meilleure des façons le chapitre d’une vie. En se faisant prêter dans la foulée de son transfert, Malo Gusto espérait pouvoir dire au revoir aux supporters de l’OL comme il se doit. Finalement, une blessure contre Lille en février est venue gâcher tout ça. Absent pendant plus de deux mois, le latéral droit s’est attiré les critiques et a fini cet exercice plein de frustration.

Malade contre Nice, Gusto n’a même pas pu jouer la dernière rencontre de la saison samedi. "C’est le moment de tourner une importante page de ma vie. J’aurais voulu que ce soit dans de meilleures circonstances, mais je ne peux pas partir sans vous adresser quelques mots, a-t-il écrit sur ses réseaux. L’OL, c’est le club de mes débuts, le club de ma ville. Je suis un enfant d’ici et j’y ai tout connu : l’excellence de la formation, l’exigence du monde pro et tout un tas d’émotions incroyables, des plus profondes peines aux plus grandes satisfactions."

61 matchs joués avec l'OL

Formé au club, Malo Gusto quitte donc l’OL après seulement 61 matchs joués. Les 35 millions d’euros entrés dans les caisses lyonnaises vont faire du bien, mais il y a quand même cette frustration de ne pas en avoir vu plus du gamin de Décines et de voir ses progrès notamment défensifs. À 20 ans, l’international Espoirs va se lancer pleinement dans son aventure avec Chelsea, le cœur toujours bien accroché à Lyon. "Malgré les hauts et les bas que nous avons traversés, j’emporte avec moi des souvenirs magnifiques. (…) Ça a été souvent beau, parfois dur, mais toujours passionné et je pars plein de gratitude envers vous tous, vous faites partie de ce qui fait qui je suis aujourd’hui."