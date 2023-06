OL : et maintenant, on fait quoi ?

Après la fin du championnat, les joueurs de l’OL sont partis en vacances. Ce qui ne veut pas dire que les chantiers ne sont pas nombreux entre Rhône et Saône durant l’été.

L’excitation commence à repointer le bout de son nez à Lyon. Moins d’une semaine après la fin du championnat et la défaite amère, mais presque secondaire, de l’OL à Nice, les supporters lyonnais n’en ont pas fini avec leur club de cœur. Quand les joueurs et le staff ont pris la direction des vacances, au sein de la structure, c’est loin d’être une pause farniente. En mettant Jean-Michel Aulas hors course et en prenant totalement les rênes de la stratégie sportive et institutionnelle de l’OL, John Textor a voulu faire un coup de balai.

Après avoir dépoussiéré, il faut remettre tout au propre et celui qui se décrit comme le "président par intérim" lyonnais n’a pas le temps de chômer. L’organigramme doit bouger et vite afin de ne pas revivre une nouvelle saison de déconvenue. Au 8 juin, cela semble déjà tard, mais dans sa volonté de remettre tout à plat, il faut forcément passer par ce processus. Un peu d’anticipation n’aurait pas été de refus, mais ce n’est pas vraiment la qualité première entre Rhône et Saône ces dernières années.

Les choses devrait néanmoins ne pas tarder à bouger et les annonces de John Textor à la mi-mai enfin suivies d’actes. Il faudra s’asseoir sur la venue d’un directeur sportif, mais en donnant des missions élargies à Matthieu Louis-Jean, l’Américain veut centraliser au maximum le pouvoir décisionnel sportif à l’OL. La réputation du probable futur patron de la cellule de recrutement est pour la moins flatteuse et a de quoi rassurer sur la capacité du club lyonnais à recommencer à flairer les bonnes pioches sur le mercato, d’autant plus avec l’intégration de la data dans le processus de recrutement.

Blanc vrai maitre du secteur sportif ?

Seulement, peut se poser la question de la réelle stratégie globale. Louis-Jean poussé par le directeur sportif de Crystal Palace et par un intermédiaire anglais assez puissant (Ian Moody), l’OL va-t-il avoir une stratégie bien à lui ? On peut en douter et voir le club avant tout comme la vitrine d’Eagle Football. "La stratégie sportive et le recrutement qui va être mis en place ne vont pas venir de ce que demande le coach, mais de ce que l’actionnaire majoritaire et le fonds d’investissement vont décider de faire, pense Nicolas Puydebois. On va laisser moins de place aux velléités d’un coach." John Textor ne cesse de répéter que le but n’est pas de créer des jalousies entre les clubs et en choisissant de ne pas faire de choix dans la priorité, il met forcément Eagle Football tout en haut.

Cette mise en place du projet peut-elle plaire à Laurent Blanc ? L’entraîneur lyonnais a été confirmé dans ses fonctions pour la saison à venir. Une marque de confiance pour un coach qui a réussi à relever la situation comptable de l’OL sur la phase retour. Il en faudra bien plus pour ramener le club lyonnais en haut, comme souhaité par Textor. Ce dernier a promis d’investir largement durant le mercato estival. Seulement, sans Europe, difficile de convaincre, d’autant plus quand les profils recherchés sont ceux de joueurs expérimentés. Il faudra soit viser des joueurs revanchards, soit surpayer. Une stratégie qui a ses risques comme l’ont prouvé récemment les exemples Xherdan Shaqiri et Jérôme Boateng.

Trouver l'équilibre entre éclosion et expérience

Dans un effectif mal construit avec seulement Corentin Tolisso et Thiago Mendes dans la tranche 25-30 ans, se pose la question de l’attractivité lyonnaise sur le marché et surtout de la place des jeunes. Recruter de l’expérience, c’est bien, mais quid des jeunes pousses qui ont malgré tout répondu présentes cette saison ? "Il faut apporter de l’expérience, oui, mais aussi s’appuyer sur ce qui a marché. Et ce qui a marché cette saison est l’émergence de la jeunesse."

Quand on regarde le onze qui a terminé la saison, la question est de savoir où situer les renforts. Il a bien le poste de latéral droit a doublé, mais pour le reste, il faudra réussir le tour de force de recruter malin avec des joueurs pouvant amener quelque chose, mais sans pour autant bloquer l’ascension de cette classe biberon qui a séduit durant la phase retour. Une volonté contraire mettrait donc à mal la fameuse réputation de l'Académie.

Avec seulement 34 matchs de Ligue 1 au calendrier, les turnovers devraient être encore plus réduits que cette saison. Il va donc falloir trouver un juste milieu pour ne pas se retrouver avec un effectif pléthorique pouvant être néfaste à la bonne vie collective et sur le terrain. Les douze retours de prêt vont d’ailleurs être l’un des premiers casse-têtes a rapidement réglé pour la nouvelle direction.