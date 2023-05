Romain Faivre et Karl Toko-Ekambi, attaquants de l’OL en prêt (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À partir de dimanche, tous les regards seront dirigés vers le marché des transferts. À l’OL, la question des retours de prêts risque de poser quelques problèmes.

Il reste encore ce déplacement à Nice samedi, mais depuis deux jours, la saison de l’OL est quasi officiellement terminée. Il n’y aura pas de Coupe d’Europe la saison prochaine et les supporters attendent désormais une seule chose, à savoir que le flou artistique autour de la stratégie sportive se dissipe et que John Textor annonce les premiers changements dans l’organigramme. Car à l’heure actuelle, l’impression est bien celle d’un club sans réel patron. Discret, l’Américain avance-t-il ses pions à l'abri des regards ? Il faut l’espérer, puisque l’été ne sera pas une longue période de bronzette, bien au contraire.

L’OL va devoir repenser son effectif avec la contrainte de ne pas être européen. Laurent Blanc a déjà exposé ses envies à John Textor, ne reste plus qu’à savoir si l’entraîneur lyonnais sera toujours en place et s’il sera entendu. La saison dernière, le club lyonnais avait plutôt bien anticipé son mercato avec des arrivées rapides. Seulement, c’est bien dans le sens des départs que le chaos avait régné. Peter Bosz s'était retrouvé avec un groupe trop conséquent et des statuts à gérer.

L'OL va-t-il encore traîner des boulets économiques ?

Blanc va-t-il vivre pareil scénario dans les prochaines semaines ? Durant l’hiver, la direction avait taillé dans l’effectif avec des départs, mais sans trouver de solutions à long terme. Dans les prochaines semaines, ils ne seront pas moins onze à revenir entre Rhône et Saône si les options d’achat ne sont pas levées. Les cas différents selon les joueurs, mais avec sept éléments en fin de contrat en 2024 et pas des moindres (Kadewere, Toko-Ekambi, Reine-Adelaïde, etc), il faudra éviter de revivre les épisodes Aouar et Dembélé… Pour bon nombres d'entre eux, les intérêts vont rester limités et si revente il y a, ce sera forcément à perte.

Toko-Ekambi, un cas à lui tout seul

En attendant de savoir si des solutions seront trouvées, c'est bien l'épisode Karl Toko-Ekambi le plus redouté dans l'environnement lyonnais. Son départ a permis l'éclosion de Bradley Barcola mais le problème est avant tout ailleurs. Pris en grippe par une partie des supporters, l'attaquant camerounais n'a pas forcément apaisé les choses même à plus de 700km de la capitale des Gaules. Bien au contraire. Par deux fois, il a remis de l'huile sur le feu, assurant qu'il ne reportera plus jamais le maillot lyonnais. Cette position peut s'entendre mais en créant définitivement un rupture, Toko-Ekambi a mis l'OL dans l'embarras. Le club lyonnais allait quoi qu'il arrive lui chercher une porte de sortie durant l'été.

Seulement, le divorce consommé ne va pas permettre à la formation lyonnaise d'avoir vraiment les cartes en mains. Les clubs intéressés sont au courant de la situation et savent que l'OL ne pourra pas faire de manières. "L'OL se retrouve aujourd'hui coincé dans le cas Toko-Ekambi. Le joueur garde une certaine valeur mais quand il pouvait représenter 7-8 millions d'euros il y a encore quelques semaines, aujourd'hui il vaut en réalité bien moins dans le sens où la situation ne peut perdurer entre les deux parties, nous confie un recruteur d'un club français. Les clubs intéressés ne vont pas s'en priver."

Avec encore un an de contrat, la possibilité de se montrer exigeant dans le choix de son futur club, Karl Toko-Ekambi est en position de force, à l'image de ce qu'ont pu faire Houssem Aouar et Moussa Dembélé la saison dernière. Seulement, eux n'étaient pas encore pris en grippe avec une partie du Parc OL. Et si tout se décidait finalement avec une rupture de contrat ?

Les retours de prêts à l’OL cet été :

Tino Kadewere (option d’achat pour RCD Mallorca) sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024

Julian Pollersbeck (FC Lorient) sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024

Romain Faivre (FC Lorient) sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2026

Karl Toko-Ekambi (Stade Rennais) sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024

Jeff Reine-Adelaïde (ESTAC) sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024

Youssouf Koné (AC Ajaccio) sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024

Cenk Özkaçar (option d’achat pour Valence) sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2025

Florent Sanchez (FC Volendam) sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2025

Camilo (RWD Molenbeek) sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024

Yahya Soumaré (Bourg-Péronnas) sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024

Habib Keïta (KV Courtrai) sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2025