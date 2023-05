OL : Toko-Ekambi règle à nouveau ses comptes avec les supporters

Déjà vindicatif avec les supporters lyonnais début avril, Karl Toko-Ekambi, prêté à Rennes, a remis une couche sur ce contentieux qui provoquera son départ cet été.

Il n'est pas si fréquent que la fracture entre un joueur et ses supporters soit ainsi étalée sur place public, et surtout qu'elle atteigne un tel degré de détestation entre les deux parties. Depuis de très long mois, Karl Toko-Ekambi, mais pas uniquement, était la cible d'une frange des tribunes lyonnaises. Début avril, il était sorti de sa réserve pour critiquer l'attitude de ces personnes, tout en affirmant qu'il ne reviendrait pas à l'OL.

Dans un entretien accordé au podcast de L'Equipe, le Camerounais a réitéré ses propos. "C'est simple, je joue au football, c'est mon travail, j'ai un salaire à la fin du mois, je dois faire le job. C'est un spectacle, ceux qui sont dans les tribunes ont payé leur place, donc si eux, ils s'amusent à débourser de l'argent puis à siffler les acteurs, c'est leur problème, a affirmé l'attaquant prêté à Rennes. Ils ne savent pas d'où je viens pour arriver là. Je ne vais pas pleurer pour des gens qui ne connaissent pas le football."

"Les supporters ne connaissent pas le football, c'est tout"

S'il a salué Jean-Michel Aulas pour sa faculté à "défendre son club", le joueur de 30 ans ne s'est pas arrêté là au sujet des fans qui l'ont attaqué. "Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a essayé pendant 40 ans de jouer au foot (les supporters) car ce sont souvent des personnes d'une quarantaine d'année qui me sifflent, peuvent critiquer quelqu'un qui a réussi."

Tout en indiquant qu'il se remet en question lorsque son entraîneur ou un autre membre du staff lui dit ce qu'il doit corriger, Toko-Ekambi explique ce qui selon lui a causé la fracture avec le public. "Quand c'est un fou qui est bourré dans les tribunes qui parle, qu'est-ce que je vais l'écouter franchement ? Ça ne m'intéresse pas. Je me suis énervé à partir du moment où ils m'ont insulté. Pour les sifflets, cela fait trois ans que j'étais à l'OL, trois années qu'ils me sifflaient. C'est le cas depuis que j'ai mis un poteau face au Bayern Munich (en demi-finale de Ligue des champions en 2020), a-t-il estimé. Mais à chaque fois, j'ai renversé la tendance et ils ont arrêté de me huer, puis lorsque je ne marquais pas, ils recommençaient, et ainsi de suite. Ils ne connaissent pas le football, c'est tout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont où. Donc le problème ne date pas de l'année dernière. Pourtant, je suis performant, titulaire, et ça sous trois coachs différents."