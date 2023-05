A l'occasion du match OL - Monaco vendredi, les Bad Gones (Virage nord) ont déployé deux banderoles, aux messages bien différents, à l'attention de Jean-Michel Aulas et Karl Toko-Ekambi.

En plus des "mouillez le maillot" entendus dès l'entame de la partie, les supporteurs de l'OL ont envoyé plusieurs messages lors de la rencontre face à Monaco vendredi soir (3-1). Le premier était adressé au désormais président d'honneur Jean-Michel Aulas, et nous le devons au Bad Gones (Virage sud).

Le groupe a déployé une banderole demandant aux fans d'être "tous présents au dernier match (à domicile contre Reims) pour l'hommage à l'éternel président Aulas." Un mot qui a fait chaud au dirigeant rhodanien, tout comme les chansons des spectateurs. "Très touché par vos chants au Groupama Stadium ! Merci. Mon histoire est la vôtre", a réagi Jean-Michel Aulas sur Twitter.

Toko-Ekambi dans le viseur

La deuxième était à l'attention de Karl Toko-Ekambi, avec des propos beaucoup plus incisifs. "Karl-Toko pense au mercato. On ne veut pas te revoir avec notre maillot", ont écrit les Bad Gones, le tout dans un contexte hostile entre les supporteurs et l'attaquant actuellement en prêt à Rennes, et qui d'ailleurs ne veut "plus rejouer" avec l'OL.

Le Camerounais a rétorqué sur Instagram d'une story avec deux émojis en train de rire avec en texte le mot "soon" (bientôt).