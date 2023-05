L’équipe de France U20, avec Florent Sanchez, à la Coupe du monde 2023 (Photo by Andres Larrovere / AFP)

Les U20 de l'équipe de France et Florent Sanchez (OL) se sont inclinés face à la Gambie pour leur deuxième match du Mondial (1-2). Cependant, malgré un penalty provoqué, le Lyonnais a aussi effectué une passe décisive.

Pour leur deuxième match de la Coupe du Monde, les U20 de l'équipe de France ont affronté la Gambie et les Bleuets étaient dans l'obligation de se rattraper après la défaite en ouverture de la compétition face à la Corée du Sud (1-2). Titularisé au milieu de terrain, le joueur prêté par l'OL au Volendam FC, Florent Sanchez, s'est illustré à plusieurs moments dans ce match. Tout d'abord, alors que son équipe était menée 1-0, il a commis une faute dans sa surface de réparation pour offrir la balle du 2-0 aux Gambiens. Heureusement pour lui, son gardien, Yann Liénard, a repoussé la tentative adverse.

Décisif, en vain...

Après cette erreur, Florent Sanchez s'est rattrapé puisqu'il a délivré une passe décisive pour Wilson Odobert sur un coup-franc tiré côté gauche. À ce moment (61e), les deux équipes étaient à égalité, mais Mamin Sanyang (Gambie) a redonné l'avantage à son pays quelques minutes plus tard (68e), par une puissante frappe croisée du pied droit (1-2). Malheureusement pour les Bleuets, ils n'ont pas remonté le score et ils enchaînent une deuxième défaite au Mondial. Désormais, les espoirs de qualifications à la suite du tournoi semblent s'éloigner, même si les quatre meilleurs troisièmes des six groupes sont qualifiés en huitième de finale.

À noter que l'autre joueur de l'Olympique lyonnais, Sekou Lega n'a pas disputé une seule minute de la rencontre. Prochain rendez-vous le dimanche 28 mai à 23 heures.