Pour leur premier match à la Coupe du Monde U20, Sekou Lega, Florent Sanchez et la France se sont inclinés (1-2) face à la Corée du Sud lundi.

Lundi a commencé la Coupe du Monde U20 en Argentine pour l'Équipe de France et ses deux Lyonnais, Sekou Lega et et Florent Sanchez. Et pour cette entrée dans la compétition, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour les Bleuets. En effet, les Français se sont inclinés pour son premier match face à la Corée du Sud sur la plus petite des marges (1-2). Pourtant, c'est bien les joueurs de Landry Chauvin qui ont dominé dans cette première affiche avec 63% de possession et 23 tirs tentés...

90 minutes pour Sanchez

Pour cette entrée dans la compétition, Florent Sanchez s'est vu accorder la confiance de son coach en démarrant titulaire, puis en jouant jusqu'au coup de sifflet final. Le milieu lyonnais prêté à Volendam a disputé l'entièreté de la rencontre. De son côté, Sekou Lega a joué, certes, mais il est rentré à la 85e minute. L'attaquant de la réserve rhodanienne en National 2 a remplacé Alan Virginius, le buteur du soir pour les Français.

Même si les Bleuets ont manqué leurs débuts dans le tournoi, tout reste possible au sein de la poule F, mais il n'y a plus le droit à l'erreur. La prochaine rencontre aura lieu jeudi à 20 heures (heure française) contre la Gambie, tombeuse du Honduras (2-1).