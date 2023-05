Le coach lyonnais, Laurent Blanc est revenu sur le jeune Saël Kumbedi en évoquant ses qualités, mais aussi son futur qui sera fait de concurrences.

Depuis que Laurent Blanc est sur le banc de l'Olympique lyonnais, il a souvent dû donner sa confiance au jeune Saël Kumbedi pour que ce dernier pallie les blessures de son homologue Malo Gusto. Et les performances du jeune latéral droit ont tapé dans l'œil de tout le monde, y compris de son coach. Devant la presse, l'entraîneur de 57 ans s'est confié sur le moment où il a découvert le jeune Stanois, mais il a aussi évoqué sa progression et la future concurrence qui lui sera faite. L'ancien sélectionneur n'a pas caché son désir de recruter un autre défenseur droit expérimenté la saison prochaine.

La première fois

Laurent Blanc : "On avait tous le même avis, quand on a vu Saël. La première fois que l’ait vu, c'est quand j’ai regardé le match contre Lens (1-0), je n’étais pas l’entraîneur de Lyon, mais je l’avais vu rentrer. Il avait joué 10 minutes et ils avaient fait un gros plan sur lui. À partir de là, je me suis dit ok, il rentre, mais il a 16 ans ce garçon. Donc, je me suis dit, c'est vraiment jeune pour entrer dans des matchs comme ça ou en plus, tu joues face aux Lensois qui sont vraiment une équipe imposante au niveau athlétique."

"Il n'a peur de rien"

Sa progression

"C’est un garçon qui progresse vite, qui est très sérieux et très appliqué. Je trouve qu'il n'a peur de rien, ça me plaît beaucoup. Il a fait ce qu’il fallait faire et je peux vous dire que quand il a le couteau entre les dents, il ne le lâche plus et il a raison."

"Il faut recruter un numéro un bis"

Son manque de concurrence

"Il faut recruter un numéro un bis, pour qu’il y ait un peu de concurrence. Parce qu'il n'en a pas tellement eu Saël, vu que Malo était souvent blessé et longtemps. À son âge, il a besoin de concurrence, il en a trop peu eu. Certes, il a fait une excellente demi saison. Il apprend vite, mais il a des progrès à faire, ne l'oublions pas et il le sait. Il a des axes d’amélioration à travailler, mais il lui faut de l'émulation et quelqu'un n’ayant pas son âge."