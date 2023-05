OL - Reims : qui pour accompagner Lukeba en défense ?

Pour le duel contre Reims samedi (21h), Laurent Blanc devra repenser sa défense avec les absences de Sinaly Diomandé et Dejan Lovren.

Certes, l'OL a encore la possibilité de finir à la 5e place et donc d'être Européen la saison prochaine, mais il terminera plus sûrement à la 7e ou 6e place, avec beaucoup de regrets. Néanmoins, le match de samedi (21 heures) contre Reims ne sera pas à galvauder, entre autres pour conclure sur une bonne note à domicile, et rendre hommage comme il se doit à Jean-Michel Aulas et aux Fenottes. Pour cette affiche, Laurent Blanc devra se poser des questions concernant sa défense centrale.

Jeudi, nous avons appris qu'en plus de Dejan Lovren, Sinaly Diomandé est lui aussi forfait pour le rendez-vous face aux Rémois. Il va donc falloir trouver le pendant de Castello Lukeba à droite. "Oui malheureusement, nous avons des blessés à ce poste. Il va falloir repenser à une charnière centrale", a constaté Laurent Blanc.

Gusto, Mendes ou Sarr ?

Jérôme Boateng étant hors de forme (il n'a pas joué depuis le 4 février contre Troyes), les choix ne sont pas exhaustifs. Malo Gusto aurait pu être une solution, mais ce ne sera a priori pas le cas. "Il pourrait jouer dans l'axe. Je l'ai essayé sur une rencontre d'entraînement. Il a bien sûr des qualités offensives naturelles énormes grâce à sa vitesse, mais il a des progrès à faire défensivement, a observé le Cévenol. Paradoxalement, lorsqu'il est bien placé, il a une énergie et de l'agressivité qui sont intéressantes pour pallier les forfaits à ce poste (axial). Ce qui est gênant, c'est que son jeu de tête n'est pas exceptionnel."

Thiago Mendes, qui n'a plus débuté comme défenseur depuis le 7 octobre 2022 face à Toulouse (1-1), pourrait aussi dépanner, à moins que l'entraîneur rhodanien ne lance dans le grand bain le jeune Mamadou Sarr, 17 ans.