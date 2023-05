Diomandé et Lovren forfaits pour OL - Reims

Alexander Djiku tentant une retournée devant Dejan Lovren lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite, Sinaly Diomandé n’a pas pris part à l’entraînement du jour et sera absent contre Reims. Avec l’Ivoirien et Dejan Lovren sur le flanc pour la dernière de la saison, Laurent Blanc va devoir bricoler en défense centrale.

Après la perte de Dejan Lovren sur la pelouse de Clermont, il y a deux semaines, c'est au tour de Sinaly Diomandé d'être victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite. À cause de cette blessure, le Sénégalais n'a pas pris prit part à l'entraînement collectif ce matin et il est forfait pour le rendez-vous de ce samedi (21h) contre Reims. Il rejoint alors son coéquipier croate à l'infirmerie et lyonnaise qui voit arriver un nouveau défenseur central.

Un retour de Boateng ?

Avec les absences des Diomandé et Lovren, l'alternative qui devrait être choisie est celle de titulariser Jérôme Boateng. En fin de contrat à l'issue de la saison, le défenseur allemand va avoir l'occasion de disputer un ultime match au Parc OL. Rappelons que l'ancien du Bayern Munich n'a plus joué la moindre minute depuis février et depuis la mi-novembre, il en a disputé seulement 22.