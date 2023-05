Moussa Dembélé et Houssem Aouar (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

En fin de contrat à la fin juin, Aouar, Dembélé et Boateng vont quitter l'OL à l'issue de la saison. Le match de Reims sera leur dernier à Décines.

Samedi s'annonce comme un jour historique à l'OL puisque le club et tout le stade donneront un ultime hommage à Jean-Michel Aulas. Ce match sera, lui aussi, le dernier à Lyon pour quelques joueurs qui ont marqué l'Olympique lyonnais à leurs manières. Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Jérôme Boateng sont en fin de contrat à la fin du mois de juin. À priori, ils devraient faire leurs valises à l'issue de la saison et le match face à Reims risquent d'être leur dernier au Parc OL.

Houssem Aouar

Arrivé à l'OL à l'âge de 11 ans, le Villeurbannais a par la suite effectué toutes ses classes à l'Olympique lyonnais avant de signer avec l'équipe première en 2016. Une fois le monde professionnel ouvert à lui, Houssem Aouar n'a pas tardé pour s'imposer dans le milieu lyonnais. Durant huit ans, il a disputé 232 matches sous la tunique lyonnaise, mais jamais, il n'a remporté de trophée. Souvent présent dans les gros matches, il avait été un acteur majeur du parcours de l'OL dans le Final 8 de Ligue des champions 2020 où les Lyonnais avaient été éliminés en demi-finale contre le Bayern Munich. Désormais, Aouar n'est plus un cadre de l'équipe, il termine actuellement une saison quasiment blanche et un nouveau défi va l'attendre à partir de cet été.

Moussa Dembélé et Jérôme Boateng

Après s'être révélé aux yeux de l'Europe aux Celtic, c'est à l'Olympique lyonnais que Moussa Dembélé a choisi de s'engager à l'été 2018. Orphelins de Mariano Díaz, les Gones ont misé sur un attaquant français très puissant et qui a réalisé de bonnes premières saisons dans le Rhône. Pour sa première année avec l'OL, le joueur formé au PSG a planté à 20 reprises (toutes compétitions confondues). La saison suivante, il a mis 24 buts avec les Lyonnais, sa meilleure performance depuis son retour en France. Depuis, les choses ne vont pas pour le mieux, après une saison manquée, où il a même effectué un prêt du côté de l'Atlético Madrid, il n'a jamais retrouvé sa meilleure forme. Toutefois, il a inscrit 22 buts l'année dernière, réalisant notamment une phase retour de très haut calibre. Mais cette saison, il a complètement disparu des radars, avec seulement 3 réalisations et un faible temps de jeu.

Jérôme Boateng aura été celui qui a eu l'expérience la plus courte à l'Olympique lyonnais parmi les trois. Arrivé librement en 2021, en provenance du Bayern Munich, l'Allemand devait apporter toute son expérience dans l'équipe des Rouges et Bleus. Avec des débuts prometteurs, il va ensuite connaître ses plus gros démons, les blessures, mais aussi quelques prises de bec avec certains coéquipiers. En deux saisons, il a disputé 33 matches et que ce soit sous Peter Bosz ou Laurent Blanc, jamais, il n'a réussi à s'imposer en tant que titulaire indiscutable.