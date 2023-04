OL - Mercato : les joueurs en fin de contrat dans deux mois

Au terme de cette saison avec l'OL, Aouar, Dembélé et Boateng quitteront le club sans la moindre indemnité de transferts.

Dans un peu moins de deux mois, le mercato estival s'ouvrira. À l'occasion, de nombreux joueurs feront leur valise pour déplacer leurs talents dans un nouveau club. À l'OL, certains joueurs seront libres de s'engager où ils souhaitent à partir du 30 juin. Cette année, ils sont trois à voir leur contrat expirer à l'issue de la saison. Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Jérôme Boateng sont ceux qui ont la possibilité depuis le 1er janvier de pouvoir s'engager librement avec un autre club pour la saison prochaine. Aucune annonce n'a été faite pour une non-prolongation ni un accord avec une autre formation, mais les trois ne seront plus lyonnais dans deux mois.

Des temps de jeu faméliques en 2023

Pour Aouar, le milieu formé à l'académie lyonnaise attire les convoitises de plusieurs cadors italiens. Notamment l'AS Roma, l'AC Milan et le Napoli. Au sujet de Dembélé, l'attaquant des Gones est suivi de près par certains bons clubs européens. Pour le Français, c'est en Angleterre que sa cote est la plus haute du fait de ses passages réussis à Fulham et au Celtic (Écosse). Aston Villa et Everton étaient venus aux renseignements durant l'hiver tandis que Galatasaray ne serait pas contre l'attirer avec un challenge sportif et financier. Néanmoins, l'AC Milan et le Betis Séville surveilleraient également le joueur. À propos du très expérimenté Jérôme Boateng, ses jours sont aussi comptés dans la Ville des Lumières. Le défenseur central est complètement sorti de la rotation de Laurent Blanc. Son salaire de 450 000€ par mois (le deuxième plus élevé à l'OL) ainsi que ses frasques extra-sportives ne devraient pas convaincre les dirigeants lyonnais de vouloir le prolonger.