Malo Gusto (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Plus âgé de deux ans, Malo Gusto (2003) s'est exprimé au sujet de Saël Kumbedi (2005), celui qui a pallié sa blessure. Pour lui, la concurrence n'est pas un problème.

Véritable surprise de la deuxième partie de saison lyonnaise, Saël Kumbedi est devenu bien plus qu'un joueur de rotation depuis la blessure de Malo Gusto, il y a deux mois. Le joueur de la génération 2005 et originaire de région parisienne s'est imposé au poste de latéral droit durant l'absence du nouveau joueur de Chelsea. L'ancien Havrais a également conquis le cœur des supporters lyonnais grâce à ses belles prestations et son agressivité.

"C'est bien la concurrence"

Même si Gusto sait que son avenir ne s'écrit plus à l'OL, il a pour envie de continuer à aider le club à retrouver l'Europe pour la saison prochaine. Cependant, Kumbedi pourrait bien lui arracher des minutes d'ici son départ. En effet, la montée en puissance du jeune international U19 a accru la concurrence à ce poste. Le Blues de Chelsea a par ailleurs eu quelques mots concernant son cadet. "C’est un très bon joueur (Saël Kumbedi). Il a tout pour devenir un grand latéral. C’est bien la concurrence, c’est une bonne chose pour nous deux." À peu de semaines de son départ pour l'Angleterre, Malo Gusto doit néanmoins être rassuré, quand il sait que la relève est bien présente.