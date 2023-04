OL : Malo Gusto ? "C'est un sujet à lui tout seul"

Malo Gusto lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Remis de sa blessure du mois de février, Malo Gusto va réintégrer le groupe de l'OL pour les dernières rencontres de la saison. Son entraîneur Laurent Blanc a donné son ressenti sur la situation du joueur.

Malo Gusto va enfin faire son retour dans le groupe lyonnais ce week-end, deux mois après avoir foulé les pelouses pour la dernière fois. Le latéral droit s'était blessé (à l'ischio) le 9 février dernier en huitième de finale de la Coupe de France face au LOSC. Depuis, le Lyonnais parti se soigner et préparer à Chelsea a beaucoup fait parler de lui, notamment chez les supporters.

"Profiter de son temps de jeu"

"Malo Gusto, c'est un sujet à lui tout seul. Pragmatiquement, il est apte à jouer, mais ça ne fait pas longtemps qu'il l'est. (Ce départ à Chelsea) Ça a duré trop longtemps à mon goût. Oublions l'épisode, il est là et il reste sept matches, a admis vendredi Laurent Blanc. Je lui ai dit de profiter du temps de jeu qu'il pourra avoir. Je pense qu'il doit être content de s'entraîner avec ses potes et il est apte pour dimanche." Si Malo Gusto est "apte" à jouer comme le souligne l'entraîneur de l'OL, il devrait tout de même débuter sur le banc pour la réception de l'OM, ce dimanche (20h45).