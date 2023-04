OL : Lopes "pense" au record de matchs disputés avec le club

Anthony Lopes songe au record de matchs disputés avec l'Olympique lyonnais, à l'aube de son 450e ce dimanche contre l'OM.

Avant la rencontre face à Marseille prévue dimanche (20 h 45), le gardien de l'OL, Anthony Lopes, est longuement revenu sur carrière et ses objectifs avec le club. Actuellement, le Portugais est 5e au classement des joueurs les plus capés de l'histoire de Lyon. Mais comme il le concède lui-même, il a une idée en tête : aller chercher le record de Serge Chiesa (542 matchs). "Bien sûr que ce record m’intéresse, c'est pour ça que j’essaye d’être le meilleur sur le terrain. De donner satisfaction le plus longtemps possible. Quand j’ai des petits pépins, ça me frustre. Individuellement, c'est le seul record auquel je pense, a avoué jeudi Anthony Lopes au micro de la chaîne du club. Le plus dur reste à faire. J’espère qu’il ne m’arrivera rien et que je continuerai d’enchainer les matchs. Ce qui compte pour moi, c'est que le club soit à sa place, qu’il soit tout en haut. Je suis content que mon 450e match soit celui en hommage à Paul Bocuse."

"Encore de belles années devant moi"

À 33 ans, le dernier rempart de l'OL ne semble pas pressé à l'idée de battre ce record. Certes, il y songe, mais pour lui, la question du temps n'est pas un problème. "Mon contrat court jusqu’en 2025, je travaille tous les jours pour durer le plus longtemps possible. Je considère que je suis au milieu de ma carrière. J’ai encore de belles années devant moi. Il y a des gardiens qui jouent encore jusqu’à 40 ans, a-t-il estimé. Je ne me fixe aucune limite et c’est ça qui me permet de me transcender, car je suis extrêmement heureux de ce que je fais."