Dimanche (20h45), Anthony Lopes va disputer son 20e "Olympico". Il sera le joueur le plus expérimenté sur la pelouse dans ce duel des Olympiques.

Pour la confrontation prévue dimanche (20 h 45) face à l'OM, un joueur connaît bien plus cette affiche que les autres. Anthony Lopes s'apprête à disputer son 20e "Olympico". Le portier lyonnais a plutôt un bilan favorable contre les Phocéens puisque sur ses 19 rencontres, il en a gagné 9, perdu 4 et fait 6 matchs nuls. Malgré un pourcentage de victoire en dessous des 50%, le Portugais trouve souvent la solution pour sortir des performances mémorables contre les Marseillais. Ses 8 clean sheets contre l'OM témoignent d'une bonne manière les résultats positifs de l'OL contre les Phocéens depuis de nombreuses années.

Une première qu'il ne risque pas d'oublier

Le 4 mai 2014, alors que le jeune gardien lyonnais joue son premier "Olympico", il concède une défaite 4-2 au Vélodrome. Tout simplement son plus lourd revers contre l'OM. Souleymane Diawara (13e), Florian Thauvin (25e), et André-Pierre Gignac par deux fois (47e, 55e) avaient été les buteurs marseillais. Suite à cela, plus jamais le dernier rempart de l'OL n'a encaissé autant de buts face aux Marseillais. Il n'y a plus qu'à espérer que dimanche, Anthony Lopes et ses coéquipiers sortent une rencontre de prestige pour offrir une nouvelle victoire aux Lyonnais.