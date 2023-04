OL - OM : 16 ans d'invincibilité contre Marseille à domicile

Le 11 novembre 2007, l'OM s'est imposé pour la dernière fois de son histoire à Lyon. Grâce à un doublé de Mamadou Niang, les Marseillais avaient gagné 1-2.

Cela fait un peu moins de 16 ans que l'Olympique de Marseille n'est pas venu s'imposer à Lyon. Le 11 novembre 2007, Lorik Cana et ses coéquipiers s'étaient imposés 2 à 1 contre Juninho et sa bande à Gerland. À l'époque, Rayan Cherki était âgé de quatre ans, tandis que Saël Kumbedi venait de souffler sa deuxième bougie quelques mois auparavant.

Quand Niang a fait la loi

Cette défaite en première partie de championnat n'a pas empêché l'équipe d'Alain Perrin de soulever le trophée de champion en fin de saison. Le dernier jusqu'à là... Pour revenir sur cet "Olympico" perdu à la maison, les Lyonnais avaient pourtant ouvert la marque dès la 7e minute grâce à Juninho. Le Brésilien avait surgi de la tête pour reprendre un ballon stoppé par Steve Mandanda. Malheureusement pour les tenants du titre, Mamadou Niang égalisait trois minutes plus tard sur pénalty (10e). Et pour en rajouter, le Sénégalais s'est offert un doublé en donnant l'avantage aux Phocéens à la 42e. Devant 38 881 spectateurs au stade de Gerland, les Rouges et Bleus n'avaient pas réussi à renverser le cours du match et s'étaient inclinés.

En attendant, le Parc OL reste une forteresse que l'OM n'est jamais parvenu à conquérir. Leur bilan dans ce stade est de deux matchs nuls pour cinq revers.