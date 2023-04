OL - OM à Décines avec des supporters, ça faisait longtemps

Cela fait trois ans qu'un duel entre l'OL et l'OM ne s'est plus joué normalement au Grand Stade. Entre Covid et incidents, nombreuses sont les raisons.

Si un "Olympico" se joue toujours dans une ambiance électrique, que ce soit au Grand Stade ou au Vélodrome, celui de dimanche (20 h 45) aura une saveur particulière pour les supporters lyonnais. Le 12 février 2020 marque la date du dernier affrontement à Décines (1-0 en Coupe de France) avec des spectateurs. Depuis, la pandémie de la Covid-19 est passée par là, de quoi annuler le match qui était prévu pour la phase retour du championnat 2019-2020. Pour l'exercice 2020-2021, la confrontation dans l'enceinte décinoise s'est joué à huit-clos (1-1).

Une bouteille d'eau plus tard...

Le 21 novembre 2021 restera dans l'histoire des confrontations. Ce jour-là dans la commune rhodanienne, alors que tout semblait réuni pour que la soirée se déroule tranquillement, une personne s'est permise de lancer une bouteille d'eau sur Dimitri Payet. Ce dernier s'apprêtait à tirer un corner... Cela faisait un an et demi que le Parc OL n'avait pas été plein à craquer pour la réception de Marseille. Finalement, dans un premier temps, la partie a été interrompue, avant d'être complètement arrêté quelques minutes plus tard. Le duel a durée cinq minutes, de quoi laissé des milliers de supporters sur leur faim. Cette rencontre comptant pour la 14e journée de Ligue 1 a été reportée au 1 février 2022, à huit-clos, et les Gones se sont imposés 2-1 en fin de match.

En somme, le choc prévu ce dimanche à 20h45 doit être une fête sur tous les points. De la pelouse, aux tribunes, les Lyonnais doivent s'unir pour encore espérer accrocher à l'Europe. On ajoutera qu'un hommage à Paul Bocuse sera rendu à l'occasion de la rencontre.