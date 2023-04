Débarqué entre Rhône et Saône l’été dernier, Saël Kumbedi n’a mis que quelques mois pour convaincre à l’OL. Le latéral droit devrait prolonger mardi avec le club lyonnais.

Dimanche, Bruno Cheyrou n’a pas manqué de dire tout le bien qu’il pensait de Saël Kumbedi. Dans la difficulté de cette saison 2022-2023, les recrues estivales ont au moins eu le mérite de répondre présent. On est en droit d'en attendre plus de Corentin Tolisso mais force est de constater que la plupart des recrues se sont rapidement acclimatées, même celles qu’on n’attendait pas forcément. Kumbedi en fait partie. Arrivé en fin de mercato estival à seulement 17 ans, le latéral droit était avant là pour observer et apprendre dans cette première saison en Ligue 1. Finalement, les blessures de Malo Gusto et l’absence de doublure l’ont poussé à jouer les titulaires depuis le début de l’année 2023 (16 matchs).

L'OL ne veut pas répéter l'erreur Gusto

Un "intérim" plutôt satisfaisant malgré son jeune âge et sa propension à prendre des cartons. En misant un million d’euros sur l’ancien Havrais, l’OL a eu le nez fin dans ce dossier. L’ayant signé jusqu’en juin 2025, le club lyonnais ne veut pas revivre l’épisode Gusto et se retrouver dans l’obligation de vendre Kumbedi dès l’été prochain. Des discussions ont lieu depuis quelques semaines et la prolongation est imminente. Comme avancé par RMC, Saël Kumbedi devrait prolonger jusqu’en 2027 avec une officialisation mardi. En blindant l’un de ses jeunes à fort potentiel, l’OL s’évite quelques maux de tête.