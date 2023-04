Acheté l’été dernier au Havre, Saël Kumbedi a profité de l’opportunité laissée par Malo Gusto pour enchaîner les matchs. Souvent sanctionné, le latéral plait à l’OL pour son côté lâche-rien.

Une fois de plus, il a été rattrapé par la patrouille vendredi soir au Stadium. Après seulement 25 minutes de jeu, Saël Kumbedi a vu jaune. Une habitude pour le jeune latéral droit. Sur les cinq derniers matchs de championnat joués par l’OL, le Français a été averti à quatre reprises. Il n’est pas passé loin de la correctionnelle à Paris ou face à Rennes, mais il manquera quoi qu’il arrive le rendez-vous contre l’OM dimanche prochain (20h45). Avec trois cartons jaunes en moins de dix matchs, il regardera des tribunes l’Olympico. À 18 ans, il doit encore apprendre à se gérer et a évité des changements "inutiles" à Laurent Blanc, comme ce fut le cas vendredi à Toulouse avec l’entrée de Diomandé à l’heure de jeu pour éviter un rouge.

7 cartons en 17 matchs cette saison

Néanmoins, la majorité à peine soufflée, Saël Kumbedi a pour lui de ne pas avoir froid aux yeux. Quand certains pourraient être impressionnés ou intimés par la Ligue 1 ou des confrontations avec Kylian Mbappé, l’ancien Havrais est plutôt stimulé par ces duels. Une mentalité qui plait à l’intérieur du club lyonnais. "La première fois que je l’ai vu jouer, il s’est fait expulser donc on a connu mieux comme 1re, a avoué souriant Bruno Cheyrou à Téléfoot. Il avait déjà ce trait de caractère de ne rien lâcher, de se faire respecter. Il a l’œil du tigre, c’est ce qui m’a plu et qui me plait encore aujourd’hui." Avec Malo Gusto blessé depuis deux mois, Kumbedi a saisi l’opportunité qui lui a été donnée. Avec ses qualités et ses défauts, mais pour Sonny Anderson, "c’est une très bonne surprise pour le club. C’est quelqu’un qui a la rage avec une très bonne mentalité, ça me plait énormément." Ne reste plus qu'à canaliser cette fougue.