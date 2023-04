Saël Kumbedi sera suspendu pour OL - OM

Averti à la 31e minute de jeu, Saël Kumbedi n’est pas passé loin d’un autre jaune en deuxième mi-temps. Quoi qu’il en soit, le latéral droit manquera le rendez-vous contre Marseille, le 23 avril prochain.

Il a de l’envie et de la fougue, c’est certain et on ne peut pas lui enlever. Seulement, il doit encore apprendre à la maitriser totalement. Dimanche après-midi, Saël Kumbedi a encore une fois été pris par son envie de bien faire et de mettre de l’impact. À la 31e minute, Benoit Bastien a été obligé de sanctionner pour un gros tampon qui a offert un coup-franc dangereux à Rennes. Ce carton jaune aurait pu être accompagné d’un deuxième si l’arbitre de la rencontre n’avait pas fait preuve d’une certaine psychologie pour une semelle à retardement dès le retour des vestiaires. À la différence du PSG, Laurent Blanc n’a pas choisi de préserver Kumbedi et l’a laissé sur la pelouse tout le match. De toute façon, le mal était fait depuis la demi-heure de jeu.

Kumbedi souvent emporté par son envie

En écopant d’un nouveau carton jaune, le latéral lyonnais sera suspendu pour une accumulation de biscotte. L’épée Damoclès était au-dessus de Kumbedi depuis le match au Parc des Princes et il n’a pas su se tenir à carreau. Résultat des comptes, Laurent Blanc ne pourra pas compter sur l’ancien Havrais pour la prochaine réception au Parc OL. Ce sera contre l’OM le 23 avril (20h45). Sans Kumbedi et en attendant d’en savoir plus sur Malo Gusto, Sinaly Diomandé devrait retrouver le couloir droit face aux Phocéens.