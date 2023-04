Le virage sud avec les Lyon 1950 et une banderole (@oetl)

Avec l’absence des Bad Gones et la volonté des Lyon 1950 de ne pas encourager, les joueurs de l’OL s’attendaient à une ambiance délétère. L’après-midi dominicale n’a pas été celle des grands rendez-vous, mais a eu le mérite de se finir dans des applaudissements.

Il y avait eu une première salve au moment du passage à la nouvelle année. Mais c’était avant tout une manière de montrer un signe de mécontentement face à une programmation contestable un 1er janvier. Dimanche, c’était avant tout un choix "sportif" qu’ont fait les Bad Gones et le Kop Virage Nord en ne prenant pas position dans leur virage pour la 30e journée de Ligue 1 et la réception de Rennes au Parc OL. Il y a bien eu quelques brebis galeuses pour qui l’amour du club passe au-dessus de tout, mais dans l’ensemble, le virage nord a brillé pour son silence. Sans l’un de ses groupes de supporters phares, le Parc OL n’est pourtant pas resté silencieux.

Quand l’absence des Bad Gones a évité quelques problèmes de sécurité au club, le public plutôt familial n’a pas manqué de reprendre le flambeau laissé par les BG87. C’est bien une marée de sifflets qui s’est faite entendre au moment de la composition d’équipes. Dans les travées de Décines, ce n’était pas la chasse aux œufs, mais bien à celle de la mauvaise passe, du mauvais contrôle. En jury intransigeant, les supporters lyonnais ont cherché à voir avant de juger, mais le spectacle offert pendant une demi-heure n’a pas clairement pas été à leur goût. Ce n’est pas le but d’Amine Gouiri, un ancien de la maison lyonnaise, qui a arrangé les choses. Une bronca s’est abattue sur la bande à Laurent Blanc, qui n’avait pas forcément besoin de ça après la désillusion nantaise.

Les sifflets du @GroupamaStadium accompagnent l'entrée des deux équipes sur la pelouse. Ce n'est pas un dimanche de fête à Décines #OLSRFC — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) April 9, 2023

Mais voir les 44 671 spectateurs annoncés, bien moins dans les faits, montrer leur mécontentement est bien le signe que le ras-le-bol a assuré duré. Rayan Cherki, pourtant porté aux nues, a eu le malheur de prendre pour tout le monde dimanche, de quoi susciter l’incompréhension de Laurent Blanc après la rencontre. "J’ai du mal à comprendre les gens. Quand je suis arrivé en octobre, tout le monde me dit 'Rayan est un super joueur, il faut le faire jouer. Il a du talent'. Tu le fais jouer, et au bout de deux ou trois matchs plus difficiles, le mec vient jouer ici devant son public, sur son terrain, dans sa ville, il se fait siffler. Je trouve ça un peu maladroit pour ne pas dire autre chose."

La situation avec les supporters n’a pas atteint un point de non-retour, mais à écouter l’entraîneur lyonnais, tout comme Lacazette ou Tolisso, on a bien senti que certains étaient un peu agacés par le climat. Toutefois, les sifflets au moment de rentrer au vestiaire ont rapidement donné lieu à de plus amples encouragements dans le deuxième acte. Quand les supporters rennais mettaient l’ambiance en première mi-temps, le public lyonnais, plus jeune qu’à l’accoutumé, a d’abord tenté de revoir son jugement puis s’est remis à pousser au fil que l’OL prenait le dessus sur le Stade Rennais.

De plus en plus de sifflets... Les supporters présents très agacés... #OLSRFC (0-1) — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) April 9, 2023

Tout n’est pas oublié, mais les Lyonnais ont au moins eu le mérite d’inverser la tendance sur le terrain et dans les tribunes. Il en faudra malgré tout plus pour faire passer la pilule de l’élimination en Coupe de France. Si les Bad Gones n’étaient pas là, le virage sud s’est bien chargé de prendre le relai malgré sa volonté de ne pas encourager. À défaut d’applaudissements, si ce n’est pour rendre hommage à Jean-Yves et Matthias, deux supporters morts tragiquement sur la route de Nantes en 2005, les Lyon 1950 ont rappelé la direction à leurs devoirs et/ou leurs obligations. Des banderoles ont été déployées, "de la direction aux joueurs, vous coulez le club, tous coupables", puis, en anglais dans le texte, "John “fantôme” Textor, quand allez-vous agir ?".

Dans la lutte d'influence qui se joue en coulisses, les supporters lyonnais ont fait le choix de mettre tout le monde dans le même panier. Ça n'a pas empêché Jean-Michel Aulas d'avoir retrouvé le sourire après la rencontre. Comme si l'absence des historiques avait été un mal pour un bien et permis d'inverser la tendance dans cette rencontre... Une théorie de la peur avancée par plusieurs observateurs mais qui ne doit pas faire oublier le soutien populaire que ce soit dernièrement (PSG, Nantes) ou depuis le début de l'année.