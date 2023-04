OL : Aulas n’est "pas prêt" à ce qu’on lui impose des changements

Face à la volonté supposée de John Textor de revoir l’organigramme de l’OL, Jean-Michel Aulas s’accroche. Le président lyonnais ne veut pas qu’on lui impose des choses, lui qui reste le décisionnaire quotidien entre Rhône et Saône.

Il assure que sa relation avec John Textor reste au beau fixe. Néanmoins, ce ressenti dépend de là où l’on se trouve et où l’on met le curseur. Depuis mercredi soir, Jean-Michel Aulas accuse le coup suite à un nouveau trophée qui lui passe sous le nez depuis 2012. À Nantes, le président lyonnais ne peut en vouloir qu’à ses joueurs, mais là n’est pas la question. Cette élimination pourrait bien entraîner de nombreux changements à l’OL dans les semaines à venir.

D’après L’Equipe, John Textor réfléchit de plus en plus à l’idée de vouloir faire le ménage et mettre en place une structure bien plus proche de ce qui peut se faire dans les grands clubs européens. Il est ici question d’un directeur technique, d’une cellule sur la data et de l'arrivée de scouts. De vrais changements, mais comment seraient-ils accueillis par le président Aulas ? Ce dernier s’est montré cash dans les colonnes du quotidien sportif. "Non, si on vient m’imposer des choses sur l’organisation sportive, il y a peu de chances que je l’accepte."

Maintenu à son poste de président pour les trois saisons à venir, Jean-Michel Aulas conserve la gouvernance de la stratégie quotidienne à l’OL. C’est en tout cas ce qui avait été négocié avec John Textor au moment du rachat du club en décembre dernier. Les choses peuvent-elles évoluer différemment ? Aulas assure "n’avoir aucun doute aujourd’hui sur le fait d’être l’acteur majeur de la stratégie de l’OL sur les trois ans qui viennent." Dans le marasme sportif que vit actuellement le club, il fallait bien que cela rejaillisse sur le pouvoir décisionnel. Quand sur le terrain, il n'y a plus grand-chose à jouer, en coulisses ce pourrait bien être le contraire.