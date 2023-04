OL : de nombreuses Fenottes avec leurs sélections ce vendredi

Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal (Photo by Oli SCARFF / AFP).

En plus de l’équipe de France, six autres joueuses de l’OL sont concernées par des matchs amicaux ce vendredi. Avec notamment un duel Pays-Bas - Allemagne à 20h.

Avec la conférence de presse de Laurent Blanc et Corentin Tolisso ce vendredi, l’actualité tourne logiquement autour de la débâcle lyonnaise en Coupe de France et de cette fin de saison qui s’annonce longue. Il faut dire que chez les Fenottes, c’est le calme plat avec une trêve internationale depuis lundi et les premiers matchs amicaux. Jeudi, Ada Hegerberg a lancé les hostilités avec la Norvège et un but contre l’Espagne. Ce vendredi, la première d’Hervé Renard à la tête de l’équipe de France féminine est forcément attendue avec cet amical contre la Colombie.

Quatre Fenottes lors de Pays-Bas - Allemagne

Néanmoins, les six Lyonnaises retenues en Bleues ne seront pas les seules sur le pont. Ellie Carpenter va signer son retour en sélection à 14h15 contre l’Ecosse, dix mois après s’être faite les croisés en finale de la Ligue des champions. Après l’Australienne, c’est un duel de Fenottes qui va se tenir au Fortuna Sittard Stadion. Pour sa tournée d’adieux avec la sélection allemande, Dzsenifer Marozsan, accompagnée de Sara Däbritz, affronte les Pays-Bas à 20h. L’occasion pour les deux Allemandes de croiser le fer avec Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola, retenues chez les Bataves. Enfin, Janice Cayman, qui partira libre de l’OL à la fin de la saison, a, elle aussi, un match amical avec la Belgique. Les Red Flames affrontent l’Autriche à 20h30.