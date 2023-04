Lovren et Caqueret contre Nantes en demi-finale de la Coupe de France (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Depuis mercredi soir, l’OL a perdu tout espoir à une fin de saison à enjeux. Quand tout l’environnement lyonnais espérait voir le Stade de France, c’est une désillusion de plus qui s’est ajoutée dans l'album souvenirs des supporters depuis maintenant dix ans.

La gueule de bois. Non, les supporters de l’OL ne sont pas tombés dans l’ivresse d’une qualification en finale de la Coupe de France et n’ont pas entamé la tournée des lieux de fête nantais mercredi soir. Le médicament contre les maux de tête pris jeudi a simplement eu pour effet d’effacer en partie la nouvelle désillusion (1-0) connue à la Beaujoire, un nouveau rendez-vous manqué par le club lyonnais. Les petits plats avaient pourtant été mis dans les grands avec un parcage à guichets fermés et l’assurance d’avoir un soutien populaire au milieu de cette marée jaune que représente l’enceinte nantaise.

Les plus de mille courageux ont joué leur rôle de 12e homme, mais encore fallait-il qu’il y en ait onze auparavant sur le terrain. Face à Nantes, les joueurs de l’OL ont déjoué et sont sortis sans les honneurs. "Dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver donc l’élimination faisait forcément partie des scenarii possibles. Seulement, sortir de cette façon-là, c'est inadmissible après dix ans sans le moindre titre", a pesté Hervé, supporter du virage sud et qui venait faire l'aller-retour Lyon - Nantes en à peine 24h.

Le visage lyonnais à Nantes ne passe pas

Mardi, Anthony Lopes avait prévenu qu’il ne fallait pas que les Lyonnais "jouent ce match avant l’heure" au risque de déjouer. Ils n’ont finalement pas joué du tout après une prestation collective aboutie contre le PSG. Est-ce cette victoire qui a grisé le club lyonnais ? Le mal est plus profond qu’un simple excès de confiance. On savait l’OL capable des montagnes russes et le match de coupe a prouvé une fois de plus que la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain entre Rhône et Saône. Ce revers et cette élimination ne sont simplement que l’aboutissement de mois et même d’années de mauvais choix.

De Laurent Blanc à Jean-Michel Aulas en passant par les joueurs, chacun a sa part de responsabilité. Les supporters, dont certains n'ont pas été exempts de tous reproches sur certains débordements ces derniers mois, ont tenté d’insuffler une dynamique positive avec des parcages remplis au Parc des Princes et à la Beaujoire. Il faudra malgré tout plus que des drapeaux et des écharpes à l’extérieur pour aider l’OL à se relever. "Avec la présence des anciens comme Lacazette ou Tolisso, il y avait l’espoir que cette demie soit prise à bras le corps, renchérit Mickaël, lui aussi présent à la Beaujoire. Que cette qualification pour le Stade de France soit une raison suffisante pour un dépassement de fonctions et se mettre minable. Finalement, on sort encore avec ce sentiment de honte, comme si rien ne peut arranger cette situation sans fin."

"Marre des promesses sans lendemain"

À défaut d’aller à Paris le 29 avril prochain, l’OL se rendra à Strasbourg et à la Meinau pour tenter de terminer cette saison "chaotique à tous les niveaux" de la meilleure des façons. Dans une méthode Coué qu’ils maitrisent désormais à merveille, les Lyonnais jurent qu’une victoire contre Rennes dimanche (13h) pourrait leur permettre de continuer à croire à l’Europe en Ligue 1. Au contraire du Parc des Princes et de la Beaujoire, les hommes de Laurent Blanc ne devraient pas pouvoir compter sur le soutien populaire, comme s’est félicité le club dans un tweet jeudi, annonçant que "des changements majeurs" sont entrepris depuis plusieurs mois.

Un discours qui ne tient plus chez les supporters présents à Nantes, mais aussi ceux entre Rhône et Saône, "fatigués de ces promesses sans lendemain". Entre week-end de Pâques et mécontentement, ce sont avant tout des sifflets qui accompagneront l'entrée des joueurs sur la pelouse du Parc OL dimanche. Un climat qui devrait pousser encore un peu plus d’observateurs à dire qu’il y a désormais une peur de jouer à domicile. Mais qui est la vraie raison de cette peur ? Vous avez quatre heures.