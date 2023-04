Ada Hegerberg (OL) soigne son retour avec la Norvège

Ada Hegerberg lors de l’amical Espagne – Norvège (Photo by JAIME REINA / AFP)

Ayant repris la compétition avec l’OL à peine deux semaines, Ada Hegerberg a retrouvé la sélection norvégienne. Pour son premier match depuis septembre dernier, l’attaquante a marqué après 20 minutes contre l’Espagne.

Elle a été absente des terrains pendant huit mois mais elle n’a rien perdu de ses qualités de buteuse. Enfin totalement remise de sa blessure à la jambe contractée en septembre dernier, Ada Hegerberg a fait son retour en sélection pour ce rassemblement d’avril. Elle n’a pas mis longtemps à retrouver la mire pour le premier match amical de la Norvège contre l’Espagne. Titularisée à la pointe de l’attaque, la Lyonnaise n’a eu besoin de que 20 minutes pour s’offrir un nouveau but et signer un retour par la grande porte avec les Norvégienne. Cela ne reste qu’un match amical et une défaite (4-2) mais à quelques mois de la Coupe du monde, ce retour en forme est forcément accueilli avec le sourire dans le pays scandinave.

Revenue à la compétition il y a moins de deux semaines, Hegerberg a repris une cadence qu’on lui connaissait avant sa blessure. En l’espace de quatre matchs avec l’OL et la Norvège, elle a trouvé le chemin des filets à trois reprises et délivré une passe décisive lors du retour contre Chelsea. Elle a mis le temps mais Ada Hegerberg est bien de retour. A défaut de pouvoir jouer le titre européen, l’OL aura bien besoin de sa numéro 14 pour signer le doublé Coupe de France - D1 féminine. Prochain rendez-vous pour la Norvège, le 11 avril (18h30) contre la Suède.