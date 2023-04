OL - Laurent Blanc : "Tout le monde a pris un bon coup sur la tête"

Deux jours après la fin des espoirs lyonnais en Coupe de France, l’OL se doit de relever la tête contre Rennes. Laurent Blanc attend une attitude professionnelle de ses joueurs en cette fin de saison.

Le ciel leur est tombé sur la tête et bien plus. Mercredi soir, à la Beaujoire, c’est tout un monde qui s’est écroulé sur la reprise de Ludovic Blas. Dans cette fin de saison qui reposait sur la demi-finale de Coupe de France et la finale qui pouvait en découler, l’OL a déjoué au pire des moments et a mis fin à ce rêve que tout supporter se voyait déjà faire au Stade de France. Comme avant et après la rencontre, Laurent Blanc a fait preuve d’un certain recul sur la situation, vendredi en conférence de presse. Une posture qui peut agacer.

"Tout le monde a pris un bon coup sur la tête. Il faut l’accepter, notre vie continue et est faite de matchs. Il n’en reste qu’en championnat, au nombre de neuf. Notre métier est de jouer ces matchs et il faut les gagner, a prévenu le coach. J’ai été très clair avec les joueurs, la fin de saison nous appartient donc à nous de faire en sorte de la jouer avec nos armes et qu’elle soit positive. Elle est déjà assez difficile donc c’est le minimum de se dire qu'il faut la finir en tant que professionnels."

"On fera les bilans à la fin de la saison"

Depuis le début de la saison, l’OL a pourtant eu toutes les peines du monde à aller dans ce sens à force d’alterner entre le bon comme face au PSG et le très mauvais mercredi à Nantes. À force de faire les montagnes russes, les Lyonnais sont aujourd’hui empêtrés dans ce ventre-mou qui ne leur a pas fait totalement oublier un avenir européen. Comme la saison dernière, l’OL tente de s’accrocher aux maigres branches qu’il reste dans cette saison.

En mordant la poussière à Nantes, le club lyonnais a enlevé tout suspense à sa fin de saison, mais a surtout compromis son avenir à plus ou moins court terme. "L’Europe ? Ça sera compliqué, il ne faut pas se voiler la face. Le résultat de Nantes, sportivement, il est très décevant, mais on sait les conséquences de l’élimination en Coupe de France pour la saison suivante. Quand on pense à Nantes, on pense à beaucoup de choses. À la fin de la saison, on fera des bilans." En plus d’objectifs encore flous depuis mercredi, Laurent Blanc a laissé planer, tout en subtilité, un doute sur son avenir, estimant qu’il faudrait "être toujours en place pour mettre" ses idées…