OL - Corentin Tolisso : "Je n’ai pas eu mon rôle de leader"

Passé complètement à travers sa demi-finale de Coupe de France, Corentin Tolisso s’est montré lucide. Le milieu de terrain est conscient que les leaders n’ont pas été au niveau espéré.

De la frustration, de l’énervement, de la déception. Mercredi soir, ce sont des différents sentiments qui se sont mélangés dans le vestiaire de l’OL après l’élimination en demi-finale de la Coupe de France. Dans leur objectif prioritaire de fin de saison, les Lyonnais ont failli dans leur mission Europe qu’ils s’étaient fixés. Ils "n’ont eu que leurs yeux pour pleurer" comme l’a concédé Corentin Tolisso, deux jours après le revers. Ayant le masque comme l’ensemble de ses coéquipiers, le milieu de terrain rumine encore cette prestation collective insipide, trois jours après avoir fait tomber le PSG. "C’est compliqué, on avait beaucoup d’espoir à cette Coupe de France. On a été éliminés donc je ne vous mens pas que les deux derniers jours ont été très compliqués. On a un match contre Rennes et on se doit d’être professionnels et de gagner ce match."

La méthode Coué et la perspective de continuer à jouer l’Europe en championnat activée, Corentin Tolisso ne s’est pourtant pas caché au moment de juger sa prestation individuelle sur la pelouse de la Beaujoire. Attendu au tournant, le champion du monde 2018 a coulé comme l’ensemble de l’effectif. "Mercredi, je n’ai pas aidé l’équipe comme j’aurai dû le faire. Je n’ai pas eu mon rôle de leader, je n’ai pas été bon. Ça a peiné l’équipe et si on avait tous été bons, ça aurait été beaucoup plus simple. Je n’ai pas réussi à amener l’équipe et à faire de bonnes choses. J’espérais faire beaucoup mieux à mon arrivée."

"Il y a de la frustration, de l'énervement"

Malgré un certain enchaînement des matchs, Tolisso a encore du mal à donner la pleine mesure du niveau qui était le sien à son départ en 2017. L’attente se fait longue chez les supporters, mais également chez le principal intéressé. "Je me pose des questions, je travaille, je ne veux pas rester comme ça, j’ai envie de retrouver mon meilleur niveau. Ce serait trop facile de se dire que je n’ai pas été bon cette saison, ce match-là et tout laisser tomber. Au contraire, je vais continuer à travailler les deux mois qui restent, ne pas abandonner. L’année prochaine, il faut repartir sur des bonnes bases et enfin retrouver le niveau sur lequel je mise et que les gens m’attendent." La pari de l'été est encore loin d'être gagnant. A l'image du club, Corentin Tolisso a neuf matchs de tenter de retrouver la face.