Après des semaines de rééducation, Malo Gusto est sur le retour. Le latéral droit a participé à la séance d’entraînement de l’OL, ce mercredi.

C’était un retour qu’on attendait plus. Blessé depuis le 8 février dernier et le huitième de finale de Coupe de France contre Lille, Malo Gusto était sur le flanc depuis. Retourné à Londres pour soigner sa blessure aux ischio-jambiers, l’international Espoir français avait fait son retour à Lyon il y a deux semaines pour terminer sa réathlétisation. La date d’une reprise de la compétition avait été laissée en suspens par le club, mais voir Malo Gusto de nouveau avec le maillot de l’OL ne devrait plus être qu’une question de jours. Ce mercredi, le Décinois a pris part à la séance collective des Lyonnais aux côtés de ses coéquipiers. Avec la suspension de Saël Kumbedi et même si cela peut paraître un peu prématuré, Gusto ne sera pas de trop contre l'OM le 23 avril prochain (20h45). Il n’était pas le seul retour notable dans ce groupe de 21 joueurs.

Absent contre Rennes dimanche suite à un coup sur la jambe intervenue contre Nantes, Dejan Lovren ne manquait cette fois-ci pas à l’appel. Le Croate est arrivé en premier sur la pelouse aux côtés de Nicolas Tagliafico. Les deux défenseurs ont longuement échangé comme s’ils se refaisaient le fil de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Apparu avec ses coéquipiers, Amin Sarr s’est lui vite éclipsé avec Jérémy Jacquemot, l’un des kinés de l’équipe première. Voir le Néerlandais de retour sur le terrain n’est pas pour tout de suite. À noter les présences des jeunes Idriss Bounaas, Prince Mbatshi et Célestino Iala pour faire le nombre.