François Letexier arbitrera finalement Toulouse - OL

François Letexier, arbitre de Ligue 1 (Photo by Valery HACHE / AFP)

Thomas Leonard initialement annoncé, Toulouse - OL sera finalement arbitré par François Letexier vendredi (21h). Il avait été au sifflet lors de la victoire lyonnaise à Paris, il y a deux semaines.

Changement non pas de dernière minute, mais changement tout de même. Au lendemain de l’annonce de Thomas Leonard comme arbitre de Toulouse - OL vendredi (21h), la LFP a indiqué un changement au moment du coup d'envoi ce mercredi. Le natif de Metz ne sera finalement pas présent dans la Ville Rose, mais en Auvergne pour arbitrer Clermont - Angers, dimanche à 15h. Ce changement entraîne donc la nomination d’un nouvel arbitre pour le duel entre Toulousain et Lyonnais.

Comme lors du déplacement à Paris le 2 avril dernier, l’OL sera arbitré par François Letexier. Cela avait plutôt porté chance au Parc des Princes avec ce court succès (0-1) et les hommes de Laurent Blanc tenteront d’accrocher une troisième victoire de suite au Stadium, série qui ne leur est pas arrivée cette saison en Ligue 1. Vendredi, Letexier, qui arbitrera l’OL pour la 5e fois de la saison, sera assisté par Aurélie Drouet et Mehdi Rahmouni tandis qu’Olivier Thual sera le 4e arbitre. L’assistance vidéo sera, elle, confiée à William Lavis et Christian Guillard.