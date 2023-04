Mardi sonnait le glas de la trêve internationale d’avril. Sortie à la 30e minute du match amical de la Norvège, Ada Hegerberg a rassuré les supporters de l’OL. La précaution a été de mise pour l’attaquante lyonnaise.

Les supporters de l’OL ont eu l’impression de vivre un mauvais rêve à la 30e minute du match amical entre la Suède et la Norvège mardi en début de soirée (18h30). Menée déjà 1-0 après un but de Rolfo, la sélection norvégienne a dû rapidement faire un changement. Touchée, Ada Hegerberg a laissé sa place à Saevik et fait craindre le pire à tout l’environnement lyonnais. Personne n’a oublié que c’est lors d’un rassemblement avec sa sélection en septembre dernier que la Ballon d’Or 2018 a dû faire l’impasse sur les six mois suivant à cause d’une blessure à la jambe. Bis repetita pour le rassemblement d’avril ?

À peine revenue à la compétition avec l’OL (4 matchs, 3 buts), Ada Hegerberg a rapidement été retenue afin de préparer le rendez-vous qu’est la Coupe du monde dans 100 jours. Néanmoins, plus de peur que de mal dans cette sortie contre la Suède. L’attaquante lyonnaise n’a pas manqué de rassurer les supporters de l’OL qui commençaient déjà à craindre une nouvelle absence. "Ça va!! Pas de risques en amical et l'équipe a fait du bon boulot !", a-t-elle écrit sur Twitter. Sans sa buteuse, la Norvège a accroché le nul (3-3) dans les dernières secondes de la partie. Pour l’OL, reste désormais à savoir la nature de la blessure et si Ada Hegerberg sera totalement remise pour le choc contre le Paris FC dimanche (15h) au Parc OL.